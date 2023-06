Beyonce po pierwszym koncercie w Polsce. Zachwyceni fani i gwiazdy na widowni

Na koncercie bawiła się także Lizzo, która przyjechała do Polski, by wystąpić podczas tegorocznej edycji Open'er Festival. Piosenkarka opublikowała nagranie, na którym widać, że nie może powstrzymać łez wzruszenia. " Wszyscy jesteśmy tak nieskończenie i maksymalnie połączeni i znaczący. To zaszczyt. Dziękuję Beyonce" - pisała.

Fani nie dowierzali, kogo mogą spotkać podczas wydarzenia. "Wytłumaczy mi ktoś jak to się stało, że u nas w Polszy Lizzo, Zendaya i Tom Holland bawią się na Narodowym!?" - pisali na Twitterze.

Instagram Post Rozwiń

Koncertowa energia nie opuszczał fanów nawet po zakończonym występie. Do sieci trafiły nagrania, na których rozentuzjazmowany tłum śpiewa "Love on Top". "Beyoncé po prostu dała czadu na dzisiejszym koncercie w Warszawie, jest siłą natury i czystym talentem wcielonym. Gardło mnie boli od śpiewania i krzyczenia, ale zrobiłbym to wszystko jeszcze raz w mgnieniu oka" - komentowali po wydarzeniu.

Kolejna okazja do zobaczenia show Beyonce już dzisiaj, 28 czerwca, również na Stadionie Narodowym.