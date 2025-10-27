Rosalía to słynna hiszpańska piosenkarka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Popularność zdobyła w 2018 r., wydając utwór "Malamente" - dzięki niemu otrzymała m.in. dwie nagrody Latin Grammy Award, a także zaskarbiła sobie serca tysięcy fanów z całego świata. Artystka słynie z tego, że w swojej twórczości z łatwością łączy tradycyjne brzmienie flamenco z popem i elektroniką. Największą uwagę przykuwa odważnymi i niekiedy kontrowersyjnymi teledyskami oraz mocnym wokalem.

33-latka ma na swoim koncie nie tylko trzy świetnie przyjęte albumy studyjne, wiele branżowych nagród (UK Music Video Awards czy MTV Video Music Awards), lecz także współprace z gwiazdami takimi jak Travis Scott, The Weeknd czy Bad Bunny, co czyni ją jedną z najważniejszych artystek współczesnej muzyki latynoskiej.

Hiszpańska gwiazda odwiedziła Warszawę. Nie zagrała tu koncertu, ale... nagrała teledysk!

W połowie października media obiegła informacja o wizycie słynnej wokalistki w naszym kraju. Rosalía nie przyjechała jednak do Polski, aby zagrać koncert dla fanów, a w zupełnie innym celu. Początkowo wydawało się, że chciała wypocząć oraz pozwiedzać - odwiedziła ZOO w stolicy i zjadła obiad w kultowym barze mlecznym Rusałka. Teraz okazało się, że Hiszpanka przyjechała do Warszawy, aby nagrać teledysk!

W sieci właśnie pojawił się klip do piosenki Rosalíi nagranej razem z Björk i Yves Tumorem - "Berghain". Miłośnicy młodej piosenkarki nie mogli doczekać się efektów i w zaledwie trzy godziny po publikacji nagrania w serwisie YouTube odtworzyli je blisko 700 tys. razy!

Polskie akcenty w teledysku Rosalíi. Nagrała kilka scen z warszawskim autobusie!

Polscy fani artystki już w pierwszych sekundach klipu wyłapali smaczki, dzięki którym widać, że wideo nakręcone zostało w naszym kraju. Hiszpańska gwiazda umieściła w swoim teledysku m.in. polskie meble, dywany oraz zastawę, kamienicę, a także plakat w gabinecie lekarskim z napisem "Układ przewodzący serca" czy kartkę z kalendarza podpisaną jako "wrzesień". Część klipu nagrana została w warszawskim autobusie komunikacji miejskiej.

