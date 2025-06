Rodzina Zbigniewa Wodeckiego dziś. Czym zajmują się dzieci i wnuki wybitnego artysty?

Katarzyna Wodecka-Stubbs to osoba, która najczęściej reprezentuje rodzinę w mediach. Z zawodu jest producentką filmową i muzyczną. Stoi na czele Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego, która powstała w 2017 roku. Jest także współorganizatorką Wodecki Twist Festiwalu - wydarzenia, które co roku gromadzi fanów twórczości jej ojca.

W rozmowie z Gazeta.pl wspominała: "Raczej pytał, czy my go kochamy, ale oczywiście mówił. Nawet jak już założyłam własną rodzinę i stałam się bardzo dorosłą kobietą, lubił zapytać: 'A kochasz tatusia?'. 'A kocham tatusia' - odpowiadałam. Ten rytuał przeniosłam na swoje dzieci".

48-letnia Katarzyna mieszka w Krakowie razem ze swoim mężem, Anglikiem, który dla niej przeprowadził się do Polski.

Najstarsza córka Wodeckiego, Joanna, również wybrała życie poza światem mediów. Ukończyła renomowaną szkołę charakteryzacji i wizażu - Międzynarodowe Studium Dziewulskich. Przez pewien czas kształciła się w Chorwacji. Jej pasje to podróże, fotografia i kolekcjonowanie instrumentów muzycznych. Ma dziś 50 lat.

47-letni Paweł Wodecki to z kolei fizjoterapeuta, który - jak przyznał sam Zbigniew Wodecki - był zawsze indywidualistą.

"Paweł to duży indywidualista. Mamy ze sobą średni kontakt, jak to z chłopakiem w tym wieku" - mówił artysta w wywiadzie dla "Gali".

Ojciec dwóch córek, również ma wykształcenie muzyczne - podobnie jak jego siostry.