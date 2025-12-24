Candy Girl, a raczej Barbara Hetmańska, na polskim podwórku muzyki rozrywkowej zaistniała na początku poprzedniej dekady. Jej wkład w klubowe dźwięki stał się niezastąpionym elementem każdej imprezy, a sama artystka, działająca ówcześnie pod pseudonimem Candy Girl, była porównywana do takich gwiazd jak Doda, Lady Gaga czy chociażby Pink. Z czasem wokalistka odeszła od wykreowanej persony i skupiła się na pokrewnej artystycznej aktywności. Co dzisiaj porabia Basia Hetmańska?

Sukces, jaki osiągnęła w Polsce Candy Girl, był swego czasu porównywany do początków kariery największych gwiazd, nie tylko tych pochodzących z naszego kraju. Candy Girl, a dziś Barbarę Hetmańską, porównywano do wielkich nazwisk nie tylko ze względu na wygląd na miarę blond pop gwiazdy. Jej odważne usposobienie na scenie, charyzma, światowe i skomplikowane kreacje na ściankach, chwytliwe teksty i muzyka, która za każdym razem porywała do tańca sprawiły, że piosenkarka na stałe zapisała się na kartach polskiej popkultury. Choć w pewnym momencie zniknęła ze świecznika, jej dyskografia jest wciąż dostępna.

Ten utwór Candy Girl na pewno porwie cię do tańca. Co słychać u Basi Hetmańskiej?

Candy Girl większą popularność zyskała w 2009 roku, kiedy to wydała dynamiczny cover utworu "Wszystko czego dziś chcę" Izabeli Trojanowskiej. Po sukcesie piosenki przyszedł czas na cały album - krążek "Hałas w mojej głowie" został wydany 20 listopada 2009 roku, a znajdują się na nim takie przeboje jak "Czas (siłę w sobie mam)", "Daddy's Girl" czy kultowe "Yeah!", czyli kawałek, który niemal od razu po publikacji został okrzyknięty klubowym hitem.

Candy Girl wydała jeszcze jeden album - w 2011 roku ukazała się płyta "Między jawą a snem" (projekt ukazał się wyłącznie w wersji cyfrowej pod skrzydłami wytwórni Universal), a rok później, już w wersji fizycznej, dzięki wytwórni EMI, do sprzedaży trafiła reedycja płyty, zatytułowana "Crazy - Między jawą a snem". Choć wokalistka wydała jeszcze projekty "The Oasis" i "The Sacrifice", jej działalność nie odbiła się echem porównywalnym do tego, jaki była w stanie rozciągnąć na początku kariery.

Dzisiaj Basia Hetmańska wciąż zajmuje się muzyką. Jest DJ-ką, wciąż tworzy chwytliwą, klubową muzykę, publikuje swoje sety, uwielbia rave'y, na których również gra i dzieli się fragmentami swoich miksów na portalach społecznościowych. Jest też fotografką, podróżniczką i kreatorką kontentu. Ponadto jest właścicielką agencji marketingowej "Larmo Production", która zajmuje się między innymi organizacją eventów.

Szokowała na ściankach i na scenie. Pamiętacie Candy Girl?

Warto przypomnieć, że Candy Girl w szczególności pokochała Azja. Wokalistka była znana ze swoich kolorowych, kampowych kreacji, stąd zwróciła na siebie uwagę fanów ze Wschodu. Jej twórczość była porównywana graficznie do Hello Kitty, czyli postaci i japońskiej bohaterki, która jest stałą częścią życia milionów dzieci jak i dorosłych.

Candy Girl miała dwie pełnometrażowe trasy koncertowe w Azji. Pod koniec 2010 roku piosenkarka postanowiła promować swoją twórczość poza naszym krajem. Wraz z DJ Adamusem wyjechała do Chin, gdzie w ciągu dwóch miesięcy zagrała ponad 30 koncertów.

