Posiadanie sławnych rodziców potrafi pomóc w rozwinięciu kariery, jednak może również zaszkodzić. Dzieci, które urodziły się w bogactwie wykorzystanym do osiągania konkretnych celów, nawet potencjalnie nieosiągalnych, jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie były przychylne takim zarzutom. Doskonale wie o tym córka Judy Garland, sławna Liza Minnelli, której relacja z matką nie należała do najlepszych.

Liza Minnelli nie miała łatwo ze swoją matką. Przez lata znosiła jej nałóg

Liza Minnelli była jedną z największych i najbardziej rozchwytywanych gwiazd w latach 70., a i dzisiaj jej postać budzi niemałe zainteresowanie. Aktorka urodziła się w 1946 roku. Na przestrzeni lat zmagała się z wieloma problemami, a to, że jej matką była jedna z najjaśniejszych gwiazd filmu, Judy Garland, z pewnością nie pozostało bez znaczenia. Trudności w wyklarowaniu własnej ścieżki pojawiły się już we wczesnym etapie kariery. Liza była jednak odważna w wyrażaniu swoich poglądów i zawsze pilnie skupiała się na swojej przyszłości.

Liza May Minnelli, ze względu na popularność matki, wychowała się w Hollywood, dzielnicy miasta Los Angeles, która jest uznawana za najbardziej znany na świecie symbol branży rozrywkowej. Mama Minnelli, szanowana zdobywczyni Oscara i jedna z najpopularniejszych aktorek tamtego okresu była dla Lizy wzorem do naśladowania już od najmłodszych lat. Z jednej strony ta mogła czerpać z rodzinnego doświadczenia, a z drugiej musiała się zmagać z porównaniami, nierzeczywistymi oskarżeniami oraz mediami na każdym kroku. Od początku miała wysoko postawioną poprzeczkę, gdyż, aby dorównać niedoścignionej matce, musiała wiele poświęcić.

Dom Lizy Minnelli nie należał do spokojnych. Jeszcze zanim Liza przyszła na świat, jej matka miała za sobą próbę odebrania sobie życia. Jak się okazało, Judy Garland nakryła swojego męża w łóżku z innym mężczyzną, co wstrząsnęło jej światem. Czuła się zdradzona i oszukana. Stała się niestabilna emocjonalnie i popadła w używki, stąd zaniedbywała swoje obowiązki i córkę. Liza, widząc, co się dzieje, otoczyła matkę opieką - po rozwodzie rodziców dbała o to, aby matka mogła dojść do siebie. Troska córki nie mogła jednak trwać w nieskończoność - Liza czuła, że musi postawić na swoją karierę, tym bardziej, że zaczęły wywiązywać się kłótnie i awantury.

Liza Minnelli nie chciała, aby jej rozpoznawalność przypisywano wyłącznie sławie rodziców. Pragnęła szybko pokazać światu, na co ją stać, więc poleciała do Nowego Jorku. Podczas jej debiutanckiego występu na Broadwayu nie brakowało znamienitych gości. Niektórzy z nich chcieli spotkać matkę Lizy, jednak ta nie pojawiła się na show córki. Kariera młodej artystki szybko zaczęła się rozwijać.

Minnelli zagrała w "Bezpłodnej kukułce" i mając zaledwie 23 lata otrzymała nominację do Oscara. To był początek sukcesów gwiazdy, bo to właśnie "Kabaret" stał się jej wizytówką. Artystka wcieliła się tam w Sally Bowles, czyli młodą kobietę, której serce biło dla dwóch mężczyzn. Za ten występ Liza Minnelli otrzymała Oscara i jednocześnie stała się pierwszą laureatką, która powtórzyła osiągnięcie rodziców.

Liza Minnelli: Powielanie schematu, romanse i problemy ze zdrowiem

Młoda gwiazda bardzo wcześnie pragnęła założyć rodzinę. Gdy miała 20 lat, wzięła ślub z Peterem Allenem. Po smutnych miłosnych historiach matki potrzebowała stabilizacji, jednak jej romans również spalił na panewce, co ciekawe, z tego samego powodu, co relacja jej matki i ojca. Związek Lizy Minnelli z Peterem Allenem zakończył się z powodu różnic, które wpłynęły na ich życie osobiste. "Najszczęśliwszą Lizę, jaką widziałam w życiu prywatnym, widziałam z Peterem Allenem" - powiedziała 79-letnia Mia Farrow w tegorocznym dokumencie "Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story". "Była naprawdę zdruzgotana, gdy zastała Petera Allena w kompromitującej sytuacji z innym mężczyzną" - przyznał w filmie dokumentalnym wieloletni przyjaciel Minnelli, 68-letni Michael Feinstein. "Ludzie zawsze pytają: 'Jak mogła nie wiedzieć?'. Nie wiedziała. Absolutnie w to wierzę" - dodał Feinstein.

Liza Minnelli wdawała się w kolejne romanse, czasem sama zdradzała partnerów, rzuciła się w wir imprezowania i poznawania nowych ludzi. Osobiste wyzwania Lizy Minnelli wpłynęły na jej życie prywatne, które nie zawsze było łatwe. Kilka lat przed tym, jak Liza Minnelli wystąpiła w "Kabarecie" i otrzymała Oscara, jej matka zmarła w wyniku zatrucia środkami nasennymi. Głośna śmierć Judy Garland wstrząsnęła światem Lizy, która również sięgała po używki. Od kilku lat stan zdrowia Lizy Minnelli się pogarsza. W 2002 roku zdiagnozowano u niej wirusowe zapalenie mózgu.

