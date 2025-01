Paul Mazzolini , znany szerszej publiczności pod pseudonimem Gazebo , to urodzony w Bejrucie włoski piosenkarz pochodzenia amerykańskiego. Gra na gitarze od 10 roku życia, a poważną karierę muzyczną rozpoczął już jako nastolatek. Największy sukces i międzynarodową popularność przyniósł mu, wydany w 1983 r., przebój "I Like Chopin" .

Kariera Gazebo rozpoczęła się do hitu "I Like Chopin". Stał się legendą italo disco

Łącznie sprzedano ponad 10 milionów egzemplarzy singla, a ponadto trafił on na pierwsze miejsca list przebojów we Włoszech, Niemczech, Austrii, Danii, a nawet w Turcji. Niedługo później Gazebo nagrał utwór "Lunatic" , który - pomimo sukcesów sprzedażowych - nie był aż tak rozchwytywany, jak poprzedni hit włoskiego wokalisty.

Początek kariery muzyka był niezwykle spektakularny, jednak Gazebo szybko przestał budzić tak wielkie zainteresowanie mediów. Żaden z kolejnych albumów artysty nie wybił się i nie zainteresował międzynarodowej widowni. Dla fanów italo disco muzyk natomiast do dziś pozostaje legendą. Okazuje się, że jego kariera sceniczna nie zakończyła się po "I Like Chopin".

Gazebo ma na swoim koncie kilkanaście albumów studyjnych, a ostatni nagrał w 2018 r. W czerwcu 2024 r. podzielił się z fanami swoim najnowszym singlem, zatytułowanym "From Pasha With Love" .

Artysta wielokrotnie przyznawał, że Polska to dla niego drugi dom. W latach swojej największej świetności zyskał tu niemałą popularność. Jego przebój "I Like Chopin" chętnie coverowały nasze rodzime zespoły, m.in. Papa Dance. Gazebo napisał nawet piosenkę o Janie Pawle II - "The Man At The Window". "Chopin i Jan Paweł II to dwaj wielcy Polacy, których podziwiam" - mówił włoski piosenkarz.