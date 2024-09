Klaudia Antos zdobyła popularność, dzięki udziałowi w programie "You Can Dance" w 2016 roku. Choć nie wygrała, z powodzeniem rozwija swoją karierę taneczną.

Obecnie celebrytka mieszka w Los Angeles, gdzie miała okazję współpracować z wieloma światowymi gwiazdami, takimi jak Justin Bieber , Rihanna czy Chris Brown . Głośnym echem odbił się jej występ u boku Jennifer Lopez podczas Super Bowl Halftime Show w 2020 roku. Jak się okazuje, Antos nie ma najlepszego zdania o autorce hitu "Let’s Get Loud".

"Dawała mi takie małe szpileczki wbijane w plecy, które zastanawiały mnie tak: 'Kurczę, no skoro tak naprawdę mówisz, jak to bardzo mnie lubisz, to czemu w ogóle traktujesz mnie w taki sposób?'" - wspomina.