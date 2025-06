Jak się okazało, podczas festiwalowego bankietu Zdzisława Sośnicka zwróciła się do Wodeckiego z propozycją wspólnego projektu. "Zawsze byłam wielką fanką Zbyszka" - wspominała później piosenkarka, lecz musiało upłynąć kilka lat, zanim duet doszedł do skutku, a artyści wyszli razem na scenę. Atmosfera w kraju, społeczne przekonania i niepewność w branży rozrywkowej odciągnęły na moment współpracę muzyków.

Zbigniew Wodecki wyjechał do Niemiec, gdzie koncertował z duetem Marek i Wacek . Zdzisława Sośnicka natomiast zrobiła trzyletnią przerwę od śpiewania. Dopiero jubileuszowy festiwal w Opolu w 1983 roku dał im szansę na ponowne spotkanie. To wtedy Sośnicka przypomniała Wodeckiemu obietnicę wspólnego występu.

Wszystko zaczęło się od "Koncertów na dwa głosy", podczas których oboje występowali w różnych częściach programu. Pomysł na wspólny utwór przyszedł dopiero kilka lat później. W 1986 roku, podczas pobytu w Sopocie, mąż Sośnickiej, Jerzy Bajer, zamknął Wodeckiego w barze hotelowym Grand Hotelu, w którym był fortepian, po czym "zmusił" go do napisania piosenki. Wodecki stworzył tam melodię, do której tekst napisał później Jonasz Kofta. Tak powstał przebój "Z tobą chcę oglądać świat". Piosenka ta weszła do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej, a ilości jej interpretacji, coverów i wykonań nie sposób policzyć.