Podbiła serca Polaków w "Idolu". Po latach tłumaczy, dlaczego zniknęła

Gosia Stępień zadebiutowała przed szeroką publicznością ponad 20 lat temu. Program "Idol" otworzył jej drzwi do świata muzyki, przynosząc współpracę z legendami - m.in. udział w projekcie "Yugopolis" czy występy w "Polskie Gitary grają Hendrixa" obok Zbigniewa Hołdysa i Jacka Królika.

Jednak mimo obiecującego startu, artystka na długie lata zniknęła z medialnego radaru. "Zniknęłam, bo przyszedł kryzys. Zaczęłam żyć cudzymi oczekiwaniami. Wytwórnie mówiły mi, jak mam brzmieć i wyglądać. Czułam, że zdradzam samą siebie. Wtedy pękłam" - wyznała w rozmowie ze Strefą Music Art.

Sport jako ratunek i nowa siła

Okres wycofania okazał się trudny - także z powodów osobistych, m.in. choroby mamy. Kluczem do odzyskania równowagi stał się… sport. "Siłownia, sztuki walki, martwy ciąg - dziś podnoszę 70 kilogramów. Ale nie liczby są ważne, tylko energia. Sport dał mi poczucie kontroli i nauczył, że skoro mogę pokonać własne słabości fizyczne, to psychiczne również" - podkreśla wokalistka.

Ta wewnętrzna siła sprawiła, że Stępień zdecydowała się wrócić do muzyki. Najpierw nagrała symboliczny singiel "Piano Bar" do muzyki Filipa Siejki i słów Jacka Cygana, a następnie rozpoczęła współpracę z producentem Marcinem Limkiem.

"Tatuaż" - piosenka o śladach, które zostają

Nowy singiel artystki "Tatuaż" to opowieść o bliskości i relacji, która na trwałe zmienia człowieka. "To historia o wsparciu i obecności drugiej osoby, która zostawia w nas ślad - jak tatuaż pod skórą" - mówi wokalistka.

Tekst powstał przy współpracy z Magdą Wójcik (Goya), a muzykę stworzyli Piotr Konca z zespołu IRA oraz sam Limek, który odpowiada również za produkcję nagrania. Utwór łączy gitarowe brzmienia z nowoczesnym pulsem, dając przestrzeń na własną interpretację.

Nowa droga i pierwszy album

"Tatuaż" to pierwszy krok ku debiutanckiej płycie, której premiera planowana jest na 2026 rok. "To będzie pop z charakterem: dużo gitar, trochę retro, akustyczne i elektryczne brzmienia. Chcę opowiadać historie po polsku, choć pewnie znajdzie się też coś po angielsku" - zapowiada Stępień.

Wokalistka podkreśla, że najważniejsza jest dla niej szczerość. "Nie będę już uzależniać się od sugestii. Wejdę do studia i zaśpiewam tak, jak czuję. To mój obowiązek wobec publiczności i samej siebie" - deklaruje.

Koncerty i oczekiwania

Artystka nie ukrywa, że tęskni za kontaktem z publicznością. Choć lubi kameralne sceny, to właśnie duże koncerty dają jej największy dreszcz emocji. "Kiedy patrzysz w oczy setkom osób, czujesz, że to jest twoje miejsce. Jestem gotowa, mogę zacząć choćby jutro" - przyznaje.

Singiel "Tatuaż" ukazał się 25 września 2025 roku i otworzył nowy rozdział w karierze Gosi Stępień - artystki, która po latach przerwy wraca do muzyki silniejsza niż kiedykolwiek.

