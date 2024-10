Na scenie przed PGE Narodowym wystąpili znani wokaliści, podbijający w ostatnim czasie naszą rodzimą scenę muzyczną. Towarzyszyła im orkiestra Kukla Band pod dyrekcją Zygmunta Kukli . Gospodarzami koncertu byli Barbara Kurdej-Szatan oraz Błażej Stencel . Nie zabrakło także gościa specjalnego - na scenie pojawiła się prezeska Fundacji TVP, Katarzyna Dowbor . Opowiedziała o tym, co do tej pory udało się zdziałać na terenach popowodziowych. Ogłosiła także, że fundacja zebrała dotychczas 14 mln złotych dla poszkodowanych rodzin.

"Wysyłamy na południe trochę mocy?" - krzyknęła wokalistka zespołu Red Lips, wchodząc na scenę na błoniach PGE Narodowego. Grupa wykonała piosenkę "To, co nam było", a po występie wysłała szczególnie dużo mocy do Jeleniej Góry oraz Jaworu, gdzie muzycy mieli okazję wystąpić w trakcie letniej trasy koncertowej. Następnie widzowie mieli okazję usłyszeć piosenkę "Hiob" w wykonaniu Michała Szpaka. "Wysyłamy ze stolicy największą miłość dla was, prosto do waszych serc" - te wzruszające słowa skierował artysta do osób zamieszkujących tereny popowodziowe.