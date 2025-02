16 października doszło do tragicznego wypadku, w którym życie stracił były członek popularnej grupy One Direction, Liam Payne. 31-letni muzyk wypał z balkonu znajdującego się na trzecim piętrze hotelu CasaSur Palermo Hotel. Po raz pierwszy od tego zdarzenia, głos zabrała partnerka wokalisty, Kate Cassidy, która opowiedziała o ich ostatnich chwilach.

Kate Cassidy udzieliła pierwszego wywiadu od śmierci Liama Payne'a

25-letnia influencerka spędzała wakacje w Argentynie u boku Liama Payne'a. Do domu na Florydzie wróciła kilka dni przed wypadkiem. W rozmowie z "The Sun" przyznała, że żałuje, że nie została z nim do samego końca.

"To wciąż nie wydaje mi się w pełni realne, że go tu nie ma", powiedziała w opublikowanym 5 lutego wywiadzie.

"Staram się być najlepszą wersją siebie, ale czuję, że moje życie tak bardzo się zmieniło. Myślę o Liamie w każdej sekundzie, każdego dnia". 25-latka zdradziła, że do domu wróciła, aby zająć się psem i oczekiwała, że Liam niedługo do niej dołączy: "Mieliśmy naszego psa i oczywiście nigdy, przenigdy nie myślałam, że to wydarzenie się zdarzy".

"Miłość jest tak optymistyczna, i po prostu masz nadzieję, że wszystko na końcu się ułoży. Oczywiście, gdybym wiedziała, gdybym mogła zobaczyć przyszłość, nigdy nie opuściłabym Argentyny".

Cassidy przyznała, że pierwsze informacje o śmierci Payne'a uznała za nieprawdziwe plotki: "Na początku w to nie uwierzyłam. Myślałam, że to tylko plotka. Albo coś, co ktoś wymyślił, żeby zdobyć wyświetlenia".

"Potem natychmiast miałam wewnętrzne złe przeczucia. Pomyślałam: 'Dlaczego ktoś miałby to wymyślić? Czy to prawda?' I po prostu całkowicie straciłam przytomność".

"Od momentu, gdy poznałam Liama, naprawdę wierzyłam, że jesteśmy przeznaczeni dla siebie; był najbardziej skromną, urokliwą, normalną osobą, jaką kiedykolwiek mogłam spotkać, i naprawdę jedną z najlepszych osób, jakie kiedykolwiek poznałam w swoim życiu", dodała Cassidy.

W jednej ze swoich ostatnich notatek, Payne wyjawił, że chciał poślubić influencerkę "w ciągu roku". "Nie myślisz o najgorszej możliwej rzeczy, która może się zdarzyć", kontynuowała.

W relacji na Instagramie Cassidy poinformowała obserwatorów o wywiadzie, mówiąc, że "chciała podzielić się wglądem w związek z miłością swojego życia" po otrzymaniu masy wiadomości od jego fanów.

"To mój pierwszy wywiad, podczas gdy zmagam się z bólem utraty Liama, więc proszę o wyrozumiałość, gdy dzielę się swoim doświadczeniem, które mam nadzieję, zostanie przyjęte ze współczuciem i zrozumieniem".

Tydzień po śmierci muzyka, Cassidy opublikowała post, w którym żegnała Liama.

"Będę cię kochać do końca mojego życia i dalej, niosąc nasze marzenia i wspomnienia wszędzie, gdzie się udam" - pisała.

