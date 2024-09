25 sierpnia Roxie Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni na Podkarpaciu. Było to jedno z najgłośniejszych wydarzeń tego lata, na którym pojawiło się wiele gwiazd i bliskich przyjaciół pary, w tym m.in. Michał Kassin , Anastazja Maciąg czy Maffashion.

Cała uroczystość została dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, za co odpowiedzialna była Izabela Janachowska , ekspertka w tej branży.

Prawda wyszła na jaw. Co robił wcześniej Kevin Mglej?

Okazuje się, że nie tylko Roksana Węgiel jest gwiazdą w tym związku. Kevin Mglej swego czasu miał sporą szansę, by stać się nowym ulubieńcem publiczności. Okazuje się, że mąż piosenkarki, będący obecnie producentem muzycznym i właścicielem agencji marketingowej (House of Hype by KM), ma spore doświadczenie przed kamerami.