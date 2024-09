Prace nad albumem "Abbey Road" rozpoczęły się w lutym 1969 roku, kiedy zespół The Beatles wszedł do studia, by nagrać "I Want You (She's So Heavy)". Jednak już po krótkim czasie prace nad płytą zostały przerwane. Dopiero w maju Beatlesi wrócili do studia, jednak prace znów trwały krótko. Dopiero w lipcu zespół zaczął najważniejszą i najbardziej intensywną część nagrań, które trwały miesiąc.