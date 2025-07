Pod koniec lat 50. przyszły pierwsze sukcesy. Mocno niechętna wokalistka za namową swojego ojca nagrała "Who's Sorry Now?", cover piosenki z 1923 r. To właśnie ten utwór stał się jej numerem 1 w Wielkiej Brytanii (w USA dotarł do czwartego miejsca). Telewidzowie programu "American Bandstand" przyznali jej tytuł wokalistki roku.