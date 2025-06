We wpisie Natalia Kukulska przywołała wyjątkowe wspomnienia oraz podzieliła się przemyśleniami na temat życia i twórczości mamy. Fani w komentarzach nie kryli wzruszenia i oddawali hołd zmarłej ikonie polskiej piosenki.

"Niewiarygodne, ale dzisiaj, 10 czerwca moja mama Anna Jantar skończyłaby 75 lat. Czasami próbuję sobie wyobrazić, jakby wyglądała. Pomagają w tym oczywiście programy do edytowania fotografii… Kolejne zdjęcie jest na to dowodem. Ale po co się zastanawiać? Los przewrotnie zapewnił jej wieczną młodość i nieśmiertelność" - czytamy na Instagramie.