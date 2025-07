"Nie spodziewałam się takiej propozycji. To wszystko spadło na mnie w tym roku i bardzo się z tego cieszę. Kończę teraz projekt związany z duetami, ale to nie będzie bezpośrednio z tym związane" - opowiada Maryla Rodowicz o koncercie MTV Unplugged w rozmowie z Plejadą.

"Od kilku lat śpiewam takie koncerty akustyczne i jesienią do nich wracamy. To się świetnie rozwinęło, sale są wyprzedane, podobnie jak właśnie z tym koncertem MTV. Tam wprawdzie jest niedużo miejsc, bo to teatr, ale bardzo mnie to cieszy, że wszystko się wyprzedało i będzie pełna sala" - powiedziała w rozmowie z Plejadą Maryla Rodowicz.

Okazuje się, że wokalistka ma zagwozdkę i martwi się o swoją stylizację na nadchodzący koncert. Zwykle występuje bowiem na wielkich scenach, gdzie jej rozbudowane i oryginalne kreacje robią wrażenie na widzach, dopełniając klimat spektakularnego show. "Myślę o sukience. To nie może być przecież jakaś wielka kreacja, która zajmuje pół sceny, tylko raczej skromna sukienka. A to dlatego, że zasadą tego koncertu jest to, że wszyscy siedzą na wysokich stołkach. (...) To nie jest też miejsce na jakąś odjechaną kreację, tylko właśnie na skromną sukienkę. To byłoby nawet niekomfortowe i mało wygodne" - skwitowała legenda.