Mariusz Totoszko wraca na scenę! "Chcę pokazać, co lubię"

Mariusz Totoszko talent muzyczny szlifował od najmłodszych lat - już w podstawówce rozpoczął naukę w szkole muzycznej. Później występował m.in. w zespole After Dark i pracował jako muzyk sesyjny.

Szerszej publiczności dał się poznać w programie "Idol", w którym zajął drugie miejsce. W 2009 roku związał się z zespołem Volver, z którym wydał dwie płyty: "10 historii o miłości" (2009) i "Kocha, lubi, szanuje" (2013), a ich przebój "Volveremos" znała cała Polska.

Grupa została rozwiązana w 2014 roku, a Totoszko zdecydował się na solową karierę. W tym samym roku wystąpił w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym zajął trzecie miejsce. "Ciężka orka, ale super doświadczenie" - wspomniał po latach.

Mariusz Totoszko wraca z solowym projektem

Jak sam opowiada, choć tworzył piosenki dla dzieci i cały czas występuje w teatrze, postanowił "pisać piosenki, które chodziły mu po głowie". "Z chęci zrobienia czegoś, co gra w mojej duszy, a nie w czyjejś. Teraz chcę pokazać, co ja lubię. To są moje dźwięki, moje brzmienie i charakterystyczne harmonie" - mówi.

"Dzięki wspaniałym tekstom Joasi Chacińskiej, jej subtelności i lekkości, piosenki dostały duszę. Lubię je śpiewać i chciałbym, aby ludzie również je polubili" - dodaje.

Premiera płyty zaplanowana jest na początek 2026 roku, a pierwszą zapowiedzią jest utwór "Widzieć". Do piosenki powstał teledysk z udziałem Joanny Koroniewskiej.