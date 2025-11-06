Mariusz Totoszko wraca na scenę! "Chcę pokazać, co lubię"
Mariusz Totoszko przez wielu pamiętany jest jako wokalista zespołu Volver, później zajmował się m.in. tworzeniem piosenek dla dzieci. Teraz powraca na scenę! "Chcę grać piosenki ludziom, którzy chcą słuchać" - mówi.
Mariusz Totoszko talent muzyczny szlifował od najmłodszych lat - już w podstawówce rozpoczął naukę w szkole muzycznej. Później występował m.in. w zespole After Dark i pracował jako muzyk sesyjny.
Szerszej publiczności dał się poznać w programie "Idol", w którym zajął drugie miejsce. W 2009 roku związał się z zespołem Volver, z którym wydał dwie płyty: "10 historii o miłości" (2009) i "Kocha, lubi, szanuje" (2013), a ich przebój "Volveremos" znała cała Polska.
Grupa została rozwiązana w 2014 roku, a Totoszko zdecydował się na solową karierę. W tym samym roku wystąpił w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym zajął trzecie miejsce. "Ciężka orka, ale super doświadczenie" - wspomniał po latach.
Mariusz Totoszko wraca z solowym projektem
Jak sam opowiada, choć tworzył piosenki dla dzieci i cały czas występuje w teatrze, postanowił "pisać piosenki, które chodziły mu po głowie". "Z chęci zrobienia czegoś, co gra w mojej duszy, a nie w czyjejś. Teraz chcę pokazać, co ja lubię. To są moje dźwięki, moje brzmienie i charakterystyczne harmonie" - mówi.
"Dzięki wspaniałym tekstom Joasi Chacińskiej, jej subtelności i lekkości, piosenki dostały duszę. Lubię je śpiewać i chciałbym, aby ludzie również je polubili" - dodaje.
Premiera płyty zaplanowana jest na początek 2026 roku, a pierwszą zapowiedzią jest utwór "Widzieć". Do piosenki powstał teledysk z udziałem Joanny Koroniewskiej.