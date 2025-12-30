Tuż po świętach pojawiły się radosne wieści dla Amerykańskiej Królowej Bożego Narodzenia - Mariah Carey. Zagraniczne media poinformowały o zwycięstwie gwiazdy w sporze o świąteczny przebój "All I Want For Christmas Is You". W sądzie rozstrzygany był konflikt obejmujący prawa autorskie i rzekomy plagiat utworu. Okazało się, że kompozycja znanej wokalistki jest jej autorskim dziełem, a Carey doczekała się ogromnej sumy pieniędzy w ramach zakończenia sądowej batalii. Na jej konto wpłynęło blisko 100 tys. dolarów!

Spór rozpoczął się dwa lata temu. "All I Want For Christmas Is You" miało być plagiatem!

Spór rozpoczął się jeszcze w 2023 r. - wówczas to piosenkarz country, występujący pod pseudonimem Vince Vance, pozwał słynną wokalistkę. Twierdził bowiem, że jej świąteczny hit "All I Want for Christmas Is You", powstały w 1994 r., to kopia jego utworu z 1989 r., noszącego identyczny tytuł. Artysta oskarżał Carey o naruszenie praw autorskich i domagał się odszkodowania.

"Jeśli spojrzy się na obie piosenki, można zauważyć, że około 50 procent słów jest takich samych, w niemal tej samej kolejności. Myślę, że to bardzo mocne roszczenie" - wyjaśniał wówczas prawnik Vince Vance'a, Douglas M. Schmidt.

Mariah Carey wygrała w sądzie! Na jej konto wpłynie astronomiczna kwota

Po rozpatrzeniu całej sprawy sąd nie przystał na argumenty muzyka country. Pozew uznano za bezsasadny, a jedynymi podobieństwami między piosenkami miały być utarte "świąteczne klisze", takie jak symboliczna jemioła czy Święty Mikołaj.

Artysta wnosił o wynagrodzenie finansowe od Mariah Carey wysokości 20 mln dolarów. Ostatecznie nie dostał ani grosza, a zamiast tego wokalistka doczekała się astronomicznej kwoty. Po oddaleniu pozwu Vince Vance został zobowiązany do wypłacenia jej 92 tys. dolarów tytułem sankcji.

Swoją decyzję sąd uzasadnił licznymi - drobnymi lecz skumulowanymi - uchybieniami po stronie powoda. Skutkiem tego było ogromna kwota obciążenia finansowego.

