14 marca 1980 r. całą Polskę obiegła przykra informacja o tragicznej śmierci Anny Jantar. Utalentowana piosenkarka zginęła w katastrofie lotniczej na warszawskim Okęciu, pozostawiając w żałobie nie tylko wiernych fanów, lecz przede wszystkim swoją rodzinę. Artystka osierociła wówczas kilkuletnią córkę Natalię, a z głębokim uczuciem straty pozostawiła także męża, Jarosława Kukulskiego.

Kompozytor, po utracie żony, nie był w stanie poradzić sobie z rzeczywistością. Wdowiec przez lata unikał nowych związków, próbując samodzielnie wychowywać Natalię i kontynuować swoją pracę twórczą. Nie planował zakładania nowej rodziny, lecz po pewnym czasie na jego drodze stanęła nowa wybranka serca. Kukulski poznał bowiem młodszą o 20 lat Monikę Borys, w której prędko się zakochał.

Monika Borys była w latach 80. wschodzącą gwiazdą polskiej estrady. Wkroczyła na rynek muzyczny dzięki współpracy z Ryszardem Poznakowskim z zespołu Trubadurzy. Kultowy muzyk przedstawił piosenkarkę Jarosławowi Kukulskiemu i w ten sposób artyści zbliżyli się do siebie. Choć kompozytor wciąż nie przeżył żałoby po ukochanej Annie Jantar, nowe uczucie wzięło nad nim górę.

Jarosław Kukulski ponownie ożenił się po śmierci Anny Jantar. Wybranką jego serca została młodsza o 20 lat początkująca wokalistka

Niedługo po pierwszym spotkaniu para była już zaręczona i wzięła ślub. Muzyk nie tylko został mężem Borys, lecz także zaczął wspierać ją zawodowo - był autorem jej największych przebojów, m.in. "Co ty, królu złoty". Uczucie pary kwitło wręcz błyskawicznie, natomiast wkrótce okazało się, że równie szybko pojawiły się kłopoty.

"Była przebojowa, piękniutka, miała ogromny temperament. Myślę też, że była we mnie zakochana, tyle że liczyła na zbyt wiele z mojej strony" - opowiadał niegdyś Kukulski w wywiadzie dla "Angory". Wokalistka miała spore oczekiwania względem ukochanego, co powodowało wiele kłótni.

"Chciała, abym pisał dla niej piosenki i nie rozumiała, że aby były to dobre rzeczy, potrzebuję oddechu. Z biegiem czasu coś zaczęło między nami pękać" - ujawnił kompozytor.

W 1989 r. na świat przyszedł syn pary - Piotr Kukulski. Wspólne wychowywanie dziecka miało stanowić próbę odratowania małżeństwa, jednak problemy wyłącznie narastały. Wreszcie, w 2003 r., gdy Jarosław i Monika uznali, że ich syn jest wystarczająco dorosły, aby zrozumieć rozpad rodziny, doszło do rozwodu. Para zakończyła związek po 15 latach wspólnego życia.

Natalia Kukulska nie akceptowała macochy. Jawnie opowiadała o ich złych relacjach

Choć Jarosław Kukulski próbował stworzyć prawdziwy dom z Moniką Borys, nie był w stanie zapełnić pustki po Annie Jantar. Nową członkinię rodziny najtrudniej było zaakceptować Natalii Kukulskiej. Jej relacje z macochą nigdy nie należały do łatwych, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach.

"Tata po śmierci mamy szukał kobiety, która stworzyłaby dla mnie dom. Nie udało się to. Ożenił się, ale to małżeństwo było dla mnie antymodelem rodziny. I widząc, jak tata cierpi, miałam w głowie, że moja rodzina i dom taki być nie może" - opowiadała piosenkarka w rozmowie z "Vivą!".

Monika Borys po rozwodzie zniknęła z show-biznesu

Gdy pomiędzy Kukulskim i Moniką Borys doszło do rozwodu, wokalistka próbowała kontynuować swoją karierę. Nigdy jednak nie udało jej się nagrać przeboju, który pozwoliłby powrócić jej na szczyt. Wreszcie całkowicie wycofała się z życia publicznego. "Miałam swoje pięć minut i jestem wdzięczna losowi, że mogłam przeżyć cudowną przygodę z piosenką, ale... To już nie wróci" - skwitowała w jednej z rozmów z Party.

Geordie Greep na OFF Festivalu: "Większą radość sprawiają memy, niż książki" INTERIA MUZYKA INTERIA