W trakcie sylwestrowej nocy w telewizji doszło do niecodziennego zdarzenia. Dwie konkurencyjne stacje, dokładnie w tym samym czasie, pokazały tę samą piosenkę. Co ciekawe - wykonały ją dwa różne zespoły, od wielu lat spierające się o swoją twórczość. Mowa o kultowym Kombi i Kombii, które w sylwestra zaśpiewały wielki hit "Słodkiego, miłego życia".

"Słodkiego, miłego życia" wybrzmiało w tym samym czasie na dwóch konkurencyjnych sylwestrach!

Zespół Kombi Łosowski zaproszony został na "Wystrzałowego Sylwestra" z TV Republika, a Kombii na czele z Grzegorzem Skawińskim wystąpiło na "Sylwestrze z Dwójką". Widzowie przełączający między stacjami w tym samym czasie usłyszeli identyczny refren. Sylwestrowy zbieg okoliczności przypomniał Polakom o jednym z najsłynniejszych podziałów w historii naszej rodzimej muzyki rozrywkowej.

"Przypadek? Nie sądzę", "To się nie nazywa tajming, Polska w pigułce", "Lotto nie utrafiłoby takiego zbiegu" - piszą zaskoczeni widzowie na Facebooku.

Kombi kontra Kombii. To jeden z najsłynniejszych sporów w historii polskiej muzyki

Historia zespołu Kombi sięga jeszcze lat 60. Grupa założona została w 1969 r. przez Sławomira Łosowskiego, a popularność zdobyła hitami takimi jak "Nasze randez-vous", "Black and White" czy "Za ciosem cios". W 1992 r. doszło do głośnego rozłamu - frontman kapeli, Grzegorz Skawiński, wraz z gitarzystą Waldemarem Tkaczykiem opuścili skład i rozpoczęli działanie na własnych zasadach.

Początkowo nowopowstała grupa Skawińskiego i Tkaczyka nazywała się Skawalker, lecz z czasem ukształtowała się jako Kombii. Podwójne "i" w nazwie miało odróżnić formację od zespołu Łosowskiego, a jednocześnie podkreślić zachowaną stylistykę i ciągłość twórczą.

Między zespołami wywiązał się głośny spór dotyczący nazw. Sprawa trafiła nawet do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ostatecznie konflikt rozwiązał się tak, że obie grupy mogą funkcjonować równolegle, pod przyjętymi nazwami.

"Byłem i jestem liderem Kombi. Tego nie zmieni żadne orzeczenie czy wyrok sądowy. Jak mówi pan o mnie, to o liderze Kombi. A jak o zespole w obecnym składzie, to o Kombi Łosowski" - podkreślał jakiś czas temu Łosowski w rozmowie z Plejadą.

