Jak donosi BBC, mieszcząca się w Poole w hrabstwie Dorset szkoła podstawowa Lilliput Church of England Infant School wysłała do rodziców wiadomość, że niektórzy członkowie społeczności czują się "bardzo niekomfortowo w związku z zawartymi w tekstach piosenek odniesieniami do demonów". Te jednoznacznie kojarzą się im bowiem z siłami duchowymi przeciwnymi Bogu i dobru.

Na skutek rozgorzałej dyskusji, pełniący obowiązki dyrektora szkoły Lloyd Allington poinformował, że choć otrzymał od rodziców także opinie podkreślające pozytywny przekaz piosenek, to szkoła zamierza wspierać tych, którzy uznają podejmowane w nich tematy za "trudne".

"K-popowe łowczynie demonów" hitem Netfliksa. Kontrowersje w szkole w Anglii

W ramach zapowiedzianego wspierania, uczniowie szkoły zostali poproszeni o to, by nie śpiewać piosenek z filmu "K-popowe łowczynie demonów" z szacunku dla tych, którzy uważają, że poruszane tam tematy stoją w sprzeczności z wyznawaną przez nich wiarą. Nie spodobało się to niektórym rodzicom, którzy podobny zakaz uważają za "komiczny". Podkreślają, że ich dzieci są fanami K-popu i uwielbiają wszystko, co związane z tą muzyką. Dodają, że piosenki z hitu Netfliksa uczą dzieci pracy zespołowej, co ma na nie pozytywny wpływ.

"Chociaż w pełni szanujemy prawo rodziców do podejmowania decyzji dotyczących treści, z którymi mają w domu kontakt ich dzieci, chcemy również pamiętać o różnorodności przekonań w naszej społeczności szkolnej. Dla niektórych chrześcijan odniesienia do demonów mogą być bardzo niekomfortowe, ponieważ kojarzą je z siłami duchowymi przeciwnymi Bogu i dobru. Nie prosimy rodziców, aby mówili swoim dzieciom, że oglądanie filmu lub słuchanie piosenek z niego jest czymś złym, jeśli pozostaje to w zgodzie z ich własnymi poglądami i przekonaniami. Nasza rola polega po prostu na pomaganiu dzieciom w zrozumieniu, że niektórzy z ich rówieśników mogą mieć inne poglądy, oraz na poszukiwaniu sposobów, jak możemy szanować i wspierać tych rówieśników w wyznawaniu ich wiary" - tłumaczy Allington.

Animacja "K-popowe łowczynie demonów" opowiada o fikcyjnym zespole Huntr/x, którego członkinie prowadzą podwójne życie jako łowczynie demonów, rywalizując z boysbandem Saja Boys. Produkcja stała się najczęściej oglądanym filmem oryginalnym w historii Netfliksa, osiągając 325 milionów wyświetleń. Soundtrack w USA pokrył się platyną, stając się pierwszą ścieżką dźwiękową w historii listy Billboard Hot 100 z aż czterema utworami jednocześnie w pierwszej dziesiątce zestawienia. Płyta z piosenkami zdobyła w sumie pięć nominacji do Grammy.

