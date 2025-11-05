Za nami kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami", który odbył się w Zaduszki - święto niezwykle ważne dla Polaków, podczas którego szczególnie wspomina się bliskich, których już z nami nie ma. W tanecznym programie nie zabrakło przestrzeni na refleksję - Anna Mucha wraz z Maurycym Popielem swoją choreografią oddali hołd Joannie Kołaczkowskiej, Stanisławowi Soyce oraz własnym babciom.

Po emisji odcinka jeden z ekspertów zasiadających za stołem jurorskim - Rafał Maserak - w wywiadzie z Kozaczkiem stwierdził, że chwile zadumy są potrzebne nawet w programach rozrywkowych. "Potrzebujemy też takich momentów. Mamy taki czas, akurat tak się zbiegł, że mamy Zaduszki, więc uważam, że to był fajny hołd, fajny gest" - podkreślał tancerz.

Rafał Maserak wspomniał nieodżałowanego Zbigniewa Wodeckiego

Przy okazji wywiadu Maserak wspomniał także o Zbigniewie Wodeckim, który odszedł w 2017 r., a wcześniej przez wiele lat był ściśle związany z "Tańcem z gwiazdami". Wybitny muzyk zasiadał za stołem jurorskim telewizyjnego show przez dwanaście edycji. Tancerz opowiedział, że znali się nie tylko z programu, lecz także z innych zawodowych przedsięwzięć.

"Ja ze Zbyszkiem tak naprawdę też współpracowałem. Uczestniczyłem w jego koncertach i jeździliśmy po Polsce z koncertami noworocznymi, co roku przez pięć lat, więc występowałem z nim na scenie i wspominam fantastycznie Zbyszka. Właśnie, mogę sobie na to pozwolić, ponieważ powiedział do mnie 'nie mów do mnie na pan, tylko mów do mnie Zbyszek'" - wyjawił Rafał Maserak.

Juror "Tańca z gwiazdami" zdradził, jaki Wodecki był poza kamerami

Okazuje się, że juror show Polsatu często wspomina Wodeckiego. W wywiadzie podkreślił, że był osobą bardzo mu bliską. "Jest w moim sercu i jest bardzo ważną osobą też z tego względu, że dużo czasu spędzaliśmy też podczas produkcji 'Tańca z Gwiazdami' i poza produkcją, więc wspominam tego człowieka naprawdę z wielkim sentymentem i z dużymi emocjami i jest blisko mojemu sercu" - powiedział.

Tancerz zdradził także, jaki wokalista był na co dzień, gdy kamery przestawały nagrywać, a blask reflektorów gasł. "Był sobą w każdym momencie. Czy były kamery, czy ich nie było. Fantastyczny człowiek, dusza towarzystwa i przede wszystkim z sercem na dłoni" - podsumował Maserak.

