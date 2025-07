Największą pasją Wieniawy jest jednak muzyka - artystka rozwija swoją karierę wokalną od 2015 r. Wydała wówczas debiutancki singiel "Co mi jest" , a już rok później, we współpracy z duetem producenckim Flirtini , stworzyła utwór "Na zawsze" , który stał się przebojem. Obecnie ma na swoim koncie kilka hitów (m.in. "Nie muszę", "Omamy", "Sobą tak" czy "Kocham" ), premierę długogrającego albumu, liczne współprace, a także występy na największych festiwalach w Polsce.

"Odnajduję się zarówno w jednym, jak i w drugim. Teraz czuję, że bardziej muzyka do mnie przemawia, i tutaj czuję się taka wolna i wiem, że mam całkowitą kontrolę nad tym co robię, kiedy robię (...). Jestem aktorką i wokalistką, ale też - nie lubię tego słowa bardzo, albo nie, nie lubiłam go - influencerką. To słowo kiedyś sprawiało, że mnie skręcało od środka, bo wydawało mi się pejoratywne. Kojarzyło mi się właśnie z tymi wszystkimi osobami, które po prostu są na Instagramie, ale jak się przyjrzę temu słowu, to to jest osoba, która ma wpływ" - wyjaśniła Julia Wieniawa.