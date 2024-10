Piosenkarka wyznała, że koniec tej relacji był bardzo bolesnym i trudnym czasem. Na pytanie prowadzącej, czy Lopez żałuje tego małżeństwa, odpowiedziała: "Ani sekundy. To nie znaczy, że to mnie nie wykończyło na dobre. Prawie tak. Ale teraz, po drugiej stronie, myślę sobie: 'To jest dokładnie to, czego potrzebowałam'. Dziękuję, Boże. Przepraszam, że tak długo to trwało. Przepraszam, że musiałeś mi to robić tyle razy. Powinnam była się tego nauczyć dwa lub trzy razy temu. Rozumiem. Musiałeś mnie naprawdę mocno uderzyć w głowę [...] młotem kowalskim. Nie musisz tego robić ponownie".