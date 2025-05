Rihanna na scenie zadebiutowała w 2005 roku, wydając w wytwórni Def Jam Recordings krążek "Music of the Sun". Przy premierze trzeciego krążka "Good Girl Gone Bad", na którym znalazł się m.in przebój "Umbrella", artystka cieszyła się już międzynarodową sławą i ustanowiła swoją pozycję na popowej scenie. Piosenkarka z czasem zaczęła rozwijać się także w innych obszarach, zakładając fundację Clara Lionel Foundation, markę kosmetyków Fenty Beauty oraz dom mody Fenty. To wszystko umożliwiło jej osiągnąć status jednej z najlepiej zarabiających wokalistek na całym świecie oraz wejść w posiadanie licznych, luksusowych posiadłości.