Rihanna w centrum uwagi. Przyćmiła wszystkich przez niespodziankę

Met Gala znów stała się sceną dla jednej z największych ikon popkultury. Rihanna, która słynie z tego, że na czerwonym dywanie pojawia się wtedy, kiedy uzna to za stosowne, w tym roku zaskoczyła już samym… czasem przybycia. U boku A$AP Rocky'ego - współgospodarza tegorocznej edycji wydarzenia - pojawiła się stosunkowo wcześnie. Jednak to nie punktualność była głównym tematem wieczoru. W błyszczącej, dopasowanej stylizacji artystka zaprezentowała wyraźnie zaokrąglony brzuch, dając do zrozumienia, że spodziewa się trzeciego dziecka. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć tutaj.