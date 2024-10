Jane Birkin i Serge Gainsbourg zaczęli umawiać się ze sobą podczas nagrań do filmu " Slogan " z 1969 roku. Birkin uznawana była za ikonę mody prosto z Londynu . Odwiedzając Paryż zaraz po rozstaniu z byłym mężem Barrym, z którym miała małą córkę, poznała aktora i muzyka Serge’a. Dwójka w filmie reżyserowanym przez Pierre’a Grimblata miała zagrać parę kochanków , jednak dla Jane okazało się to być trudnym wyzwaniem.

Serge we francuskiej prasie był bardzo niesławną osobą . Ze względu na swoją nietypową urodę, często nazywany był "goblinem" lub " mężczyzną z głową w kształcie kapusty ". O Jane pisano, że jest " angielską różą ". To jednak nie charakterystyczny wygląd czy typowe dla muzyka zmęczenie życiem obrzydzały młodą Jane. Problemem okazała się być arogancja Serge’a . Jak wspominał brat Jane, Andrew, siostra skarżyła się na starszego aktora i przez pierwsze kilka dni nawet nie wiedziała, jak się nazywa: "Ma grać mojego kochanka, ale jest takim aroganckim snobem, że absolutnie nim gardzę ".

"Je t’aime moi non plus..." czyli najgorętsza ballada na świecie