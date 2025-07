Gosia Andrzejewicz szczerze o koncertowych realiach. "Każdy po prostu musi z czegoś żyć"

"Wzrosły drastycznie, począwszy od nawet paliwa, bo przecież na każdy koncert trzeba się jakoś dostać" - mówi artystka. "Wszystko zaczyna się od cen paliwa, a kończy, chociażby, na makijażystce, która musi zrobić piękny make-up. Fryzura, stylizacja - też to wszystko kosztuje. Już nie mówiąc o całej ekipie technicznej. Każdy po prostu musi z czegoś żyć. Prąd - tych kosztów jest naprawdę bardzo dużo" - podkreśla.

Andrzejewicz nie ukrywa, że rozumie rozgoryczenie niektórych fanów związane z cenami biletów na koncerty, ale zaznacza, że wpływ na to mają czynniki niezależne od artystów.

"Jeśli kogoś stać, to zachęcam do tego, żeby wspierać artystę właśnie poprzez kupowanie biletów. To jest naprawdę ważne" - dodaje.