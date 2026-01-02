"Stranger Things" to bez wątpienia jeden z największych serialowych hitów ostatnich lat. Produkcja braci Duffer opowiadająca o grupie dzielnych nastolatków walczących z potworami z innego wymiaru przyciągnęła ogromną widownię, stając się przebojem Netfliksa.

Dzięki tej produkcji drugie życie dostały takie przeboje, jak m.in. "Running Up That Hill" Kate Bush i "Master of Puppets" grupy Metallica. Oficjalna playlista z serialu na platformie Spotify obejmuje ponad 200 nagrań.

Oryginalną muzykę do serialu przygotowali Kyle Dixon i Michael Stein z grupy Survive. Na ich twórczość zwrócili uwagę twórcy "Stranger Things", którzy usłyszeli ją w filmie "Gość" z 2014 r. Dixon i Stein zostali zaangażowani do pracy, jeszcze zanim ruszyły castingi do serialu.

Finał "Stranger Things". Prince i jego dwie kultowe piosenki

Finałowy, piąty sezon "Stranger Things" został podzielony na trzy części - pierwsze cztery odcinki trafiły na platformę 27 listopada (godz. 2 rano polskiego czasu), trzy kolejne miały premierę 26 grudnia (godz. 2 rano), a ostatni pojawił się 1 stycznia 2026 r. (godz. 2 rano).

W poprzednich sezonach furorę robiły dobrze znane piosenki, przypominające klimat lat 80., w których dzieje się akcja "Stranger Things". Kogo tym razem sprowadzili bracia Duffer do Hawkins?

W finale dochodzi do ostatecznego starcia pomiędzy głównymi bohaterami a Vecną i Drugą Stroną. Autorzy serii, odpowiedzialni również za reżyserię ostatniego odcinka, w kluczowych scenach sięgnęli po dwie piosenki Prince'a z albumu "Purple Rain", który był zarazem ścieżką dźwiękową filmu "Purpurowy deszcz", w którym wspomniany Prince zagrał główną rolę.

"Ciężko o coś bardziej epickiego niż Prince" - podkreślają bracia w rozmowie z oficjalną stroną Netfliksa.

W scenie z udziałem Jima Hoppera (w tej roli David Harbour) i Murraya Baumana (Brett Gelman) pędzącego ciężarówką przez Drugą Stronę pojawia się utwór "When Doves Cry". Chwilę później, gdy splatają się losy niemal wszystkich głównych bohaterów, słyszymy podniosłą piosenkę "Purple Rain".

Jak ujawnił Ross Duffer, spadkobiercy Prince'a (muzyk zmarł 21 kwietnia 2016 r. w wieku 57 lat) generalnie nie pozwalają na wykorzystywanie tego utworu poza filmem "Purple Rain". Prawa do kultowego nagrania udało im się zdobyć za sprawą ogromnego sukcesu, który odniosła mająca ogromne znaczenie dla fabuły "Stranger Things" piosenka "Running Up That Hill (A Deal with God)" Kate Bush. Utwór z 1985 r. w imponującym stylu powrócił na listy przebojów, po tym, jak pojawił się w czwartym sezonie serialu.

Kiedy bracia wpadli na pomysł wykorzystania dwóch piosenek Prince'a, dowiedzieli się, że całość ma małe szanse powodzenia. "Ale po prostu trzymaliśmy kciuki, a dzięki Bogu oni [spadkobiercy Prince'a] się na to zgodzili" - zdradził Matt Duffer.

Po premierze finałowego odcinka "Stranger Things" do sieci trafiło nowe wideo z piosenką "Purple Rain". "Prince właśnie został zaprezentowany nowemu pokoleniu", "Nigdy nie jest za późno, by zostać fanem Prince'a", "Ten utwór to idealna piosenka do tej sceny", "Po prostu zwariowałem, gdy puścili wtedy Prince'a", "Absolutnie ponadczasowe arcydzieło" - komentują internauci pod nagraniem.

Sławomir i Kajra na Sylwestrze z Polsatem. "Słyszeli nas w Zakopanem" INTERIA.PL