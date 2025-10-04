Fagata u boku amerykańskiego rapera. Nagranie z Paryża podbija internet

Nagranie z paryskich ulic przedstawia Fagatę i Yeata wychodzących wspólnie z luksusowego hotelu. Para trzymała się za ręce, otoczona przez fotoreporterów i tłum fanów amerykańskiego artysty. Widać, jak duet próbuje przedostać się do auta, a błyski fleszy rozświetlają wieczorne miasto mody.

Jak donoszą francuskie media, moment ten miał miejsce po jednej z imprez organizowanych przez markę Costes w ramach Paris Fashion Week 2025. Ani Fagata, ani Yeat nie odnieśli się publicznie do sytuacji. Jednak wideo, które w ciągu kilku godzin zdobyło setki tysięcy odsłon na TikToku, rozbudziło falę spekulacji o relacji pomiędzy artystami.

Kim jest Yeat - gwiazda nowej fali amerykańskiego rapu?

Yeat, właściwie Noah Smith, to 25-letni raper i producent z Portland w stanie Oregon. Jego kariera nabrała tempa w ostatnich latach, gdy viralowe single takie jak Monëy So Big czy Out the Way podbiły TikToka i listy streamingowe.

Jak podaje magazyn Billboard, wszystkie jego albumy trafiły do pierwszej dziesiątki zestawienia Billboard 200, a najnowszy krążek Lyfestyle z października 2024 roku zadebiutował na samym szczycie listy. W ciągu zaledwie trzech lat Yeat dorobił się ponad 16 miliardów odtworzeń w serwisach streamingowych.

W rozmowie z "Complex" artysta mówił: "Nie interesuje mnie powielanie schematów. Chcę tworzyć muzykę, która brzmi jak przyszłość" - i właśnie ta filozofia pozwoliła mu przebić się z eksperymentalnego podziemia do głównego nurtu.

Fagata - od internetowej celebrytki do aspirującej raperki

Agata "Fagata" Fąk od kilku lat buduje swoją markę w internecie. Zaczynała jako influencerka, później spróbowała sił w muzyce, publikując utwory inspirowane stylem amerykańskich raperów i artystek takich jak Cardi B czy Doja Cat.

Jej klipy i single notują miliony wyświetleń na YouTubie. W jednym z wcześniejszych wywiadów mówiła: "Nie chcę być tylko polską influencerką. Chcę, żeby moje nazwisko było rozpoznawalne także za granicą".

W tym kontekście obecność Fagaty u boku amerykańskiego rapera może być kolejnym krokiem w realizacji tych planów.

Nagranie z Fagatą i Yeatem podbija sieć Mieszko Piętka, TikTok @scoopinparis AKPA

Plotki i spekulacje: duet muzyczny czy coś więcej?

W sieci natychmiast pojawiły się domysły dotyczące charakteru relacji między Fagatą a Yeatem. Niektórzy sugerują, że może to być początek współpracy artystycznej - potencjalny duet lub wspólny projekt muzyczny. Inni z kolei nie wykluczają, że za kulisami może kryć się coś więcej niż tylko muzyka.

Zagraniczne portale muzyczne, takie jak HotNewHipHop, zauważają, że Yeat rzadko pokazuje się publicznie z kobietami, co dodatkowo wzmaga ciekawość fanów.

Fagata na drodze do międzynarodowej kariery?

Choć wielu internautów podchodzi sceptycznie do ambicji Fagaty, nie da się ukryć, że konsekwentnie realizuje swoją strategię autopromocji. Obecność na Paris Fashion Week, spotkania z przedstawicielami branży muzycznej i rosnąca aktywność w zachodnich mediach mogą zwiastować początek nowego etapu jej kariery.

Czy wspólne pojawienie się z Yeatem okaże się przypadkowym epizodem, czy może początkiem muzycznej współpracy - pokażą najbliższe miesiące. Jedno jest pewne: Fagata doskonale wie, jak sprawić, by o niej mówiono.

