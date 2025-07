Do sieci trafiło nagranie, na którym artysta w trakcie występu bardzo zbliża się do piosenkarki i całuje ją bez wcześniejszego uprzedzenia, czy zapytania o zgodę. Na twarzy Emilii widać było wyraźne zaskoczenie. Wielu internautów wskazuje, że jej reakcja wynikać mogła z dyskomfortu.

Iglesias z kolei zdaje się nie widzieć w tym nic złego. Nagranie z koncertu udostępnił nawet na swoim Instagramie. Fani nie kryli jednak swojego oburzenia, pisząc: "Szczerze? Jestem rozczarowana jego zachowaniem. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy dopuścił się czegoś takiego", "To było już jawne przekroczenie granic", "Ciekawe co na to jego ukochana?".