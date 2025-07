"Dzięcioł i Violetta". Jest pierwsze oficjalne zdjęcie Sandry Drzymalskiej jako Violetty Villas

W marcu 2026 r. planowany jest koniec zdjęć do zapowiadanej już przez nas filmowej biografii Violetty Villas. W zmarłą w 2011 r. divę wcieli się Sandra Drzymalska, a do sieci trafiło właśnie pierwsze oficjalne zdjęcie aktorki w tej roli. Co już wiemy?