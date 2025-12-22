Najmłodszy z synów Victorii Beckham - Cruz - odniósł się do plotek, które od kilku dni krążą po sieci. Na swoim instagramowym koncie opublikował zrzut ekranu artykułu "Daily Mail", w którym zasugerowano, że David i Victoria przestali obserwować swojego najstarszego syna Brooklyna w mediach społecznościowych. Konflikt pomiędzy rodzicami i pociechą narasta od kilku miesięcy, lecz dotychczas to syn miał robić na złość słynnej parze.

Victoria i David Beckhamowie przestali obserwować Brooklyna? Najmłodszy z synów dementuje plotki

Młodszy brat Brooklyna wyjaśnił krótko, że doniesienia zagranicznej prasy mijają się z prawdą. Internetowi detektywi błędnie wydedukowali, że Victoria i David przestali obserwować swojego syna. Owszem, zniknęli oni z Instagrama 26-latka, lecz z innego powodu.

"Nieprawda. Moi rodzice nigdy by nie 'odobserwowali' ich syna. Mówmy prawdę. Obudzili się pewnego dnia i byli zablokowani na Instagramie... Tak samo, jak i ja" - ujawnił Cruz Beckham.

Brooklyn oraz jego ukochana Nicola już jakiś czas temu przestali śledzić w mediach społecznościowych swoją rodzinę. Najpierw najstarszy z braci zablokował Cruza oraz Romeo, a następnie także znanych rodziców. Co ciekawe, niedługo wcześniej bliscy wyciągali do niego rękę w geście pojednania, publikując na swoich profilach poruszające posty.

Rodzina próbuje pojednać się z Brooklynem Beckhamem

Kilka tygodni temu Victoria Beckham publicznie wyznała, że w trakcie przygotowań świątecznych zawiesi na kominku skarpety dla wszystkich członków rodziny - łącznie z Brooklynem. Mimo rosnących napięć liczyła na to, że bożonarodzeniowy czas pozwoli im się pojednać. Z kolei Cruz próbował pogodzić się z bratem publikując na Instagramie post z pamiątkowymi zdjęciami z dzieciństwa, na których razem z Brooklynem i Romeo wypoczywają i grają w siatkówkę na plaży w Rio de Janeiro.

Cruz jeszcze w listopadzie zachęcał brata do pojednania z rodziną. Wówczas w jego mediach społecznościowych pojawiło się symboliczne nagranie, pokazujące braterską miłość, opatrzone komentarzem o tym, że "życie jest zbyt krótkie, żeby milczeć" i propozycją rozmowy. Brooklyn publicznie nie odniósł się do wypowiedzi brata i matki.

Konflikt w rodzinie Beckhamów rozpoczął się w 2022 r.

O konflikcie w rodzinie Beckhamów zrobiło się głośno jeszcze w 2022 r. - Brooklyn stanął wówczas na ślubnym kobiercu z Nicolą Peltz. Przygotowania do uroczystości obfitowały w kłótnie i skandale. Jak podawały zagraniczne media, Victoria Beckham miała zaprojektować suknię ślubną swojej synowej. Ostatecznie jednak projekt nie doszedł do skutku - jedni twierdzili, że to panna młoda była z niego niezadowolona, a inni, że słynna piosenkarka i projektantka nie zrealizowała go, pomimo obietnic.

W trakcie uroczystości weselnych także miało dojść do nieporozumień. W wyjątkowej dla młodej pary chwili - ich pierwszego tańca - zapowiedziano wejście "najpiękniejszej kobiety na sali". Problem w tym, że trzymający mikrofon nie miał na myśli Nicoli, a Victorię Beckham. Jak podają informatorzy, panna młoda rzekomo popłakała się z powodu nietrafionego komentarza.

Od tamtej pory kłótnia rodzinna trwa, a napięcia wciąż narastają. W maju tego roku Brooklyn nie pojawił się na 50. urodzinach ojca, co było dla Davida ogromną przykrością. W sierpniu 26-latek z kolei nie zaprosił swoich bliskich na ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej. Co więcej - podczas uroczystości to ojciec Nicoli udzielił parze przysięgi. Gest ten był ostatecznym ciosem dla Davida oraz całej rodziny Beckhamów.

W październiku w Londynie odbyła się huczna premiera serialu dokumentalnego o Victorii Beckham. U boku piosenkarki pojawiła się wówczas niemal cała rodzina, która wspierała ją w tak ważnym momencie. Brooklyna ponownie zabrakło, co tylko potwierdziło doniesienia o tym, że afera rodzinna trwa.

Zenek Martyniuk z Łobuzami na sylwestrze w Polsacie. "Mamy nadzieję, że nie będzie groziło więzienie za przekroczenie piękności" INTERIA.PL