Triumf Steczkowskiej szeroko komentowano w mediach i internecie. Artystka ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników - wiele osób zadowolonych jest z powrotu piosenkarki na Eurowizję po trzech dekadach, inni zaś twierdzą, że to młodym wokalistom należała się szansa. Wygrana gwiazdy błyskawicznie zainspirowała także innych doświadczonych artystów do rozpoczęcia eurowizyjnych planów. Ralph Kaminski zasugerował swoim fanom chęć wzięcia udziału w rywalizacji w 2026 r.

Już w 2021 r. Ralph Kaminski sam wspominał o tym, że jego najnowszy projekt muzyczny nadawałby się idealnie na konkurs Eurowizji. Chwilę później artysta wydał bowiem album "Bal u Rafała", na którym połączył brzmienia lat 80. z muzyką taneczną. "Uważam, że mój nowy projekt jest bardzo eurowizyjny. Ta Eurowizja się zmienia – z jednej strony to wciąż cekiny i dobra zabawa – to jest tradycja, to musi być, ale to także wspaniała platforma promocyjna, też dla polskiej muzyki" - tłumaczył wówczas.