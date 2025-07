Viki Gabor to wokalistka, którą polska publiczność poznała za sprawą talent-show "The Voice Kids". Zgłosiła się do drugiej edycji programu TVP, w którym ostatecznie zajęła zaszczytne drugie miejsce. Na potrzeby rywalizacji nagrała wówczas swój pierwszy singiel - "Time".

Niedługo później Viki zwyciężyła w programie "Szansa na sukces", który umożliwił jej reprezentowanie Polski w konkursie Eurowizji Junior 2019. Piosenka "Superhero" bardzo spodobała się międzynarodowemu jury i publiczności, dzięki czemu młoda gwiazda wygrała prestiżową rywalizację. Zapisała się wówczas na kartach eurowizyjnej historii - była drugą Polką z rzędu, która zwyciężyła. Rok wcześniej dokonała tego Roxie Węgiel, zachwycając międzynarodową publiczność kompozycją "Anyone I Want To Be".

Po eurowizyjnym sukcesie kariera Viki Gabor poszybowała w górę. Obecnie młoda artystka ma już na swoim koncie trzy albumy studyjne, kilka hitowych singli, m.in. "Afera" czy "Toxic Love", współprace z legendami polskiej sceny, takimi jak Kayah czy Golec uOrkiestra, występy na największych scenach i festiwalach, a także udział w programie muzycznym "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Od kilku miesięcy piosenkarka wręcz nie opuszcza studia nagraniowego, nagrywając nowości dla swoich fanów.

Viki Gabor skończyła 18 lat. Z tej okazji podzieliła się z fanami nową piosenką!

Viki Gabor niespełna tydzień temu świętowała swoje 18. urodziny. Z tej okazji piosenkarka podzieliła się ze słuchaczami utworem, który otworzył nowy etap jej kariery. "Wszystko co mam" to zapowiedź albumu, który już wkrótce ujrzy światło dzienne. Młoda gwiazda, przy okazji premierowych piosenek, zamierza skupić się na autentycznych uczuciach i szczerze opowie o tym, co w jej życiu najważniejsze.

"Myślę, że wkraczam w nowy etap w swoim życiu i piosenki są dla mnie mentalnie ważne, bo powstają na bazie emocji. Nigdy wcześniej nie opowiadałam o prywatnych rzeczach, które działy się w moim życiu, a teraz piszę je w tekstach. To będzie bardzo osobista płyta" - opowiedziała Viki w programie "Onet Rano".

Do sieci trafiła parodia Viki Gabor. Gwiazda prędko zareagowała

Przy okazji wspomnianego wywiadu Viki odniosła się także do internetowego zamieszania, które wywołała tiktokowa parodia. Niedawno do sieci trafił żartobliwy filmik, w którym jedna z użytkowniczek TikToka w ironiczny sposób naśladowała styl 18-letniej piosenkarki, pokazując, jak w jej wykonaniu mógłby brzmieć ponadczasowy przebój Zbigniewa Wodeckiego "Pszczółka Maja".

Viki Gabor często stara się pokazywać, że ma dystans do siebie - tak stało się również i tym razem. Wokalistka prędko skomentowała żartobliwą parodię, obiecując, że nagra prawdziwą wersję kultowego utworu. "Nagram to i wstawię" - napisała na TikToku.

Na pełną wersję "Pszczółki Mai" od Viki Gabor fani będą musieli jeszcze trochę poczekać, lecz artystka - przy okazji wizyty w "Onet Rano" - nagrała fragment zapowiedzi. "Słuchajcie, to jest mały teaser, ale zapraszam was na TikToka, bo tam wpadnie cała wersja tej piosenki" - zapowiedziała 18-letnia piosenkarka, wzbudzając wśród słuchaczy ogromną ciekawość.

