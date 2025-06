26-letnia celebrytka równolegle rozwija także swoją karierę muzyczną. W 2015 r. wydała debiutancki singiel "Co mi jest" , a już rok później, we współpracy z duetem producenckim Flirtini , stworzyła utwór "Na zawsze", który stał się wielkim przebojem.

Pod koniec kwietnia do sieci trafił nowy utwór Julii Wieniawy, zatytułowany "Od nowa" , który do tej pory zebrał ponad 3,3 mln wyświetleń. Wokół piosenki wybuchło sporo kontrowersji, bowiem niektórzy doszukiwali się w niej nawiązań do głośnego rozstania artystki z Nikodemem Rozbickim . Sama zainteresowana zdementowała plotki, twierdząc, że kierowała słowa utworu do zupełnie innej osoby.

Co ciekawe, główna rolą męska w klipie przypadła Maciejowi Zakościelnemu . Jeszcze kilka miesięcy temu w internecie sporo plotkowano o relacji piosenkarki i popularnego aktora. Do mediów wyciekły bowiem zdjęcia ze spotkania gwiazdorskiej pary w Warszawie, które sprowokowały spekulacje o rzekomym romansie. Julia Wieniawa prędko zdementowała doniesienia, podkreślając, że Zakościelny jest jedynie jej przyjacielem.

"W roli głównej one & only Maciej Zakościelny, który specjalnie w nocy przyjechał z Gdańska po swoich dwóch spektaklach, żeby mnie udusić pod wodą, dziękuję, you da best!" - napisała Julia Wieniawa w mediach społecznościowych, zachęcając fanów do obejrzenia najnowszego klipu.