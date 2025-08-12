Przypomnijmy, że Joe Jonas i Demi Lovato tworzyli kiedyś parę. Ich relacja nie przetrwała nawet do końca promocji filmu "Camp Rock 2" - artyści dokończyli działania marketingowe na nieprzyjaznej stopie. Przez wiele lat nie pojawiali się razem publicznie - Joe Jonas koncertował z braćmi, a potem z zespołem DNCE ("Cake By The Ocean"), zaś Demi Lovato, w przerwach od wydawania nowej muzyki, spędzała czas na odwyku i walczyła z uzależnieniem.

Mitchie Torres i Shane Gray ponownie w duecie. "Moje marzenie się spełniło"

Fani "Camp Rocka" nie mogli uwierzyć, gdy podczas koncertu Jonas Brothers na scenie niespodziewanie pojawiła się Demi Lovato. W stadionie MetLife w New Jersey, podczas trasy koncertowej "Greetings From Your Hometown", wybrzmiały piosenki znane z "Camp Rocka" - Demi Lovato nagle wyszła na scenę i w towarzystwie krzyków oraz pisków fanów zaśpiewała razem z Joe Jonasem "Gotta Find You" oraz kultowe "This Is Me", a także "Wouldn't Change a Thing" z filmu "Camp Rock 2".

"Zobaczyłam ich razem na scenie, moje marzenie się spełniło", "Przecież oni się nienawidzili, a to niespodzianka", "Rzucił ją, a teraz chce wszystko naprawić", "Ale się cieszę!", "'This Is Me' to moja ulubiona piosenka z 'Camp Rocka'", "Dziecko czeka w domu, a tatuś z byłą" - piszą internauci w serwisie X, reagując na reaktywację gwiazd.

Demi Lovato przez wiele lat była gwiazdą Disneya. Zdobyła główną rolę w kultowej produkcji "Camp Rock", a następnie, u boku Seleny Gomez, zagrała w "Programie ochrony księżniczek". Była również gwiazdą własnego serialu Disneya "Słoneczna Sonny", który stał się jednym z najpopularniejszych sitcomów 2009 roku. Albumy "Unbroken", "Demi", "Confident" i "Tell Me You Love Me" stały się najpopularniejszymi wydawnictwami Lovato, a potwierdza to kumulacja milionowych odsłuchań. Piosenka "Fast" zapowiada nowy rozdział w twórczości gwiazdy, który wraz z premierą utworu rozpoczął się 1 sierpnia br.

Geordie Greep na OFF Festivalu: "Większą radość sprawiają memy, niż książki" INTERIA MUZYKA INTERIA