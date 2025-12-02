Nagrania "Wielkiego Kolędowania z Polsatem" odbędą się 5 grudnia, w niezwykłym miejscu - Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej , które od ponad pięciu wieków stanowi duchowe serce stolicy Podkarpacia.

Koncert ma charakter zamknięty, ale po raz pierwszy w historii jego nagranie będzie można zobaczyć również na żywo. Całość będzie emitowana na głównym ekranie Świątecznego Miasteczka, umieszczonym przy scenie na rzeszowskim rynku (ok. godz. 19).