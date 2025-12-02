Wielkie kolędowanie z Polsatem. Znamy szczegóły wyjątkowego koncertu
Koncert kolęd w Polsacie to nieodłączny element Wigilii Bożego Narodzenia w milionach polskich domów. Tegoroczne kolędowanie po raz pierwszy odbędzie się w Rzeszowie, a niespodzianką będzie fakt, że widowisko na żywo zobaczą na ekranie widzowie zgromadzeni na tamtejszym rynku.
Nagrania "Wielkiego Kolędowania z Polsatem" odbędą się 5 grudnia, w niezwykłym miejscu - Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, które od ponad pięciu wieków stanowi duchowe serce stolicy Podkarpacia.
Koncert ma charakter zamknięty, ale po raz pierwszy w historii jego nagranie będzie można zobaczyć również na żywo. Całość będzie emitowana na głównym ekranie Świątecznego Miasteczka, umieszczonym przy scenie na rzeszowskim rynku (ok. godz. 19).
Wielkie kolędowanie z Polsatem. Kto wystąpi?
Najpiękniejsze polskie kolędy zaśpiewają m.in.: Beata Kozidrak, Małgorzata Walewska, Kayah, Ralph Kaminski, Żaneta Lubera oraz jurorzy "Must Be The Music" w Polsacie: Natalia Szroeder i Sebastian Karpiel-Bułecka.
Telewizja Polsat pokaże ten koncert w Wigilię Bożego Narodzenia ok. godz. 16.30.