74-letnia artystka, znana ze swojego charakterystycznego głosu i ponad 20 milionów sprzedanych płyt, zaśpiewa w Łodzi swoje największe przeboje, takie jak " Holding out for a hero ".

Mająca ponad 70 lat energiczna piosenkarka rockowa nie myśli jeszcze o przejściu na emeryturę. Na wydanej w 2019 roku płycie "Between The Earth And The Stars" można usłyszeć duety ze światowymi gwiazdami, takimi jak Chris Norman, Rod Stewart czy Cliff Richard. Album studyjny "The Best Is Yet To Come" z 2021 roku jest inspirowany pop-rockiem z lat 80. i zawiera wiele coverów.