Bonnie Tyler świętuje 40-lecie hitu "Total Eclipse of the Heart". Wokalistka szykuje duży show w Łodzi
Bonnie Tyler wystąpi już 7 grudnia br. w Sport Arenie w Łodzi. Na scenie piosenkarka pojawi się, aby świętować 40-lecie kultowego przeboju "Total Eclipse Of The Heart". Dawki silnego głosu, rocka oraz rasowej energii czekają na wiernych fanów wokalistki, którzy zbiorą się w Łodzi, aby podziwiać swoją idolkę.
74-letnia artystka, znana ze swojego charakterystycznego głosu i ponad 20 milionów sprzedanych płyt, zaśpiewa w Łodzi swoje największe przeboje, takie jak "Holding out for a hero".
Bonnie Tyler w Łodzi. Trasa koncertowa po Europie trwa w najlepsze
Mająca ponad 70 lat energiczna piosenkarka rockowa nie myśli jeszcze o przejściu na emeryturę. Na wydanej w 2019 roku płycie "Between The Earth And The Stars" można usłyszeć duety ze światowymi gwiazdami, takimi jak Chris Norman, Rod Stewart czy Cliff Richard. Album studyjny "The Best Is Yet To Come" z 2021 roku jest inspirowany pop-rockiem z lat 80. i zawiera wiele coverów.
Z obydwoma albumami gwiazda rusza w trasę koncertową po Europie, a w łódzkiej Sport Arenie, obok Atlas Areny, zagra już 7 grudnia 2025 roku.