Dawid Podsiadło i Artur Rojek na dachu Spodka! Do sieci trafiło nagranie

To już drugi raz, kiedy oglądać możemy Dawida Podsiadło i Artura Rojka na dachu Spodka. Wcześniej muzycy urzekli fanów wykonaniem "Dla Ciebie". Tym razem padło inny utwór grupy Myslovitz - "Alexander".

Jak przyznał sam Dawid Podsiadło, wspomniany zespół odegrał bardzo ważną rolę w kształtowaniu jego gustu muzycznego: "Moja przygoda z muzyką zaczęła się od Myslovitz. To pierwszy zespół, którego świadomie słuchałem, pierwszy, którego utwory grałem publicznie. Możliwość wykonania ich z Arturem w tak symbolicznym miejscu jest dla mnie czymś wyjątkowym".

Artur Rojek i Dawid Podsiadło na dachu Spodka

Nagrania zrealizowane zostały w ramach festiwalu ZORZA, który w tym roku odbędzie się w Gdańsku (15-16 sierpnia) i Katowicach (29-30 sierpnia). W drugim wymienionym mieście, Dawid Podsiadło i Artur Rojek zagrają swój finałowy koncert, który zostanie w całości zarejestrowany. Premiera wydawnictwa zaplanowana jest na jesień tego roku.

Fani w komentarzach pod opublikowanym w serwisie YouTube nagraniem jasno dają do zrozumienia, że nowa interpretacja dobrze znanego utworu bardzo im się podoba.

"Rojek to moja młodość , Podsiadło to moja teraźniejszość... Razem tworzycie przyszłość chłopaki", "Potrzebuje tej wersji na spotify!! KONIECZNIE", "Cudo! Zazdroszczę tym, którzy widzieli/słyszeli z pobliskich wieżowców", "Dla takicyh artystów widać że spodek za mały, musieli wejść na dach! Szacun! Artyści" - czytamy.

