Z szykowanej płyty "Równonoc: Raróg" (ostatecznie premiera została przesunięta na 28 listopada) poznaliśmy już siedem singli, mieszających współczesny pop z rapem i słowiańskimi motywami zarówno w tekstach, jak i muzyce.

U boku Cleo i Donatana pojawili się tacy goście, jak m.in. Viki Gabor czy Golec uOrkiestra, a także wykonawcy mocno związani z hip hopem: Sarius, Bonson i Wac Toja.

Cleo i Donatan w piosence "Światło"

Teraz do sieci trafił teledysk do najnowszego singla "Światło". Autorami nagrania są Cleo (tekst) i Donatan (muzyka, reżyseria klipu).

"Usłyszycie jeden z najbardziej osobistych kawałków jakie napisałam. Zawsze kiedy zbliża się Wszystkich Świętych jest to dla mnie czas refleksji i nostalgii, czy też tak czujecie?" - pisała Cleo na Instagramie przed premierą piosenki.

Z informacji o utworze dowiadujemy się, że "Światło" opowiada o tęsknocie za najbliższą osobą - matką.

Jak już wcześniej informowaliśmy, "Równonoc: Raróg" to kontynuacja legendarnego albumu "Równonoc" z 2012 roku - pierwszej polskiej płyty hiphopowej, która osiągnęła status Diamentu. Nowy materiał ma zawierać utwory inspirowane słowiańskimi przysłowiami, mitami i humorem.

Cleo (znana też jako trenerka "The Voice Kids") wciela się tu w postać Runy - swojego alter ego inspirowanego słowiańską symboliką. Z kolei symboliczny tytuł płyty nawiązuje do "raroga" - mitycznego ptaka będącego słowiańskim odpowiednikiem Feniksa, symbolizującego odrodzenie i szczęście.

