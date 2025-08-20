Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach to wydarzenie, które na stałe wpisało się w muzyczny kalendarz Polaków. Co roku setki fanów gromadzą się w amfiteatrze Kadzielnia, a miliony telewidzów zasiadają przed telewizorami, aby obejrzeć spektakularne występy muzycznych gwiazd.

Blanka, jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia w Polsce, która swoim hitem "Solo" podbiła nie tylko nasz kraj, lecz całą Eurowizję 2023, już po raz trzeci zawita do amfiteatru Kadzielnia, aby wystąpić na Magicznym Zakończeniu Wakacji. Artystka nie kryje swojej radości, związanej z powrotem na kielecką scenę.

"Jestem niesamowicie podekscytowana moim kolejnym już trzecim z rzędu występem na festiwalu w Kielcach! Mam z nim zawsze związane piękne i ciekawe wspomnienia" - wyznała Blanka.

Blanka zamierza zaskoczyć widzów Magicznego Zakończenia Wakacji

Okazuje się, że piosenkarka stawia na niespodzianki i zamierza zaskoczyć widzów. Już szykuje się do nadchodzącego występu, chcąc przebić poprzednie dwa. "W tym roku damy show jakiego jeszcze nie było" - podkreśla Blanka.

Wokalistka wielokrotnie udowadniała, że w swojej twórczości potrafi doskonale łączyć pozytywne wibracje z nowoczesnym brzmieniem i chwytliwymi tekstami. Na scenie jest jak wulkan energii, a jej widowiskowe układy choreograficzne porywają do tańca niejednego widza. Dotychczasowe występy Blanki w Kielcach przepełnione były kolorami, dynamiką, spektakularnymi układami, a tym razem gwiazda zapowiada jeszcze większe emocje i nietuzinkowe aranżacje. To trzeba zobaczyć!

Kolejna edycja Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji przed nami! Jakie gwiazdy wystąpią w Kielcach?

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji. W ostatni weekend sierpnia amfiteatr Kadzielnia w Kielcach zamieni się w stolicę muzyki i dobrej zabawy - wszystko za sprawą występów czołowych polskich gwiazd, zagranicznych gości, konkursu na Przebój Lata Radia Zet i Polsatu oraz Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej.

31 sierpnia kielecki amfiteatr ugości największe gwiazdy polskiej sceny - wystąpią m.in. Edyta Górniak, Doda, Smolasty, Skolim, VIX.N, Cleo, Golec uOrkiestra oraz Alien i Majtis. Zagra także legendarny zespół Bajm, z Beatą Kozidrak na czele, która powróci do koncertowania po długiej nieobecności. Wśród występujących znajdą się także międzynarodowe gwiazdy, takie jak utalentowany multiinstrumentalista Michael Patrick Kelly czy Tommy Cash, który zrobił furorę na Eurowizji 2025.

Podczas wieczoru muzycznego nie zabraknie także emocji, które zapewni widzom wyjątkowy konkurs. Publiczność będzie miała okazję obejrzeć zmagania artystów, a następnie wybierze Przebój Lata Radia Zet i Polsatu. O tytuł letniego hitu powalczą: Roxie, Jonatan i Smolasty, Kuba i Kuba, a także Gromie i Tylor Shaw oraz Wiktoria Kida, Księga żywiołów.

Have a Nice Life: "Kultura jest teraz bardzo symboliczna" [WYWIAD] interia INTERIA.PL