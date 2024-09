W połowie lipca do dyskografii Jojo Siwy dołączył minialbum "Guilty Pleasure" . To na nim znalazła się piosenka "Yesterday’s Tomorrow’s Today" , która w błyskawicznym tempie przykuła uwagę Polaków. Jej refren przypomina bowiem uwielbiane przez wielu rodaków melodie disco polo . Co więcej, okazuje się, że piosenkarka ma polskie korzenie po stronie ojca!

Polacy szybko podchwycili rodzimy klimat utworu Jojo Siwy i zaczęli nagrywać do niego filmiki na TikToku. Jeden z internautów zażartował nawet, że amerykańska gwiazda powinna reprezentować nasz kraj na Eurowizji 2025 . Okazało się, że sama zainteresowana byłaby bardzo chętna to zrobić!

Wszyscy z początku sądzili, że to żart, jednak Jojo Siwa pociągnęła temat. Na jej TikToku zaczęło pojawiać się coraz więcej nagrań, w których piosenkarka próbuje swoich sił w języku polskim. Ponadto jej konto zostało zaobserwowane przez profile TVP i Europejskiej Unii Nadawców. Jakby tego było mało, artystka właśnie przyleciała do Polski!

Co Jojo Siwa robi w naszym kraju? Amerykańska piosenkarka postanowiła zobaczyć miejsce, w którym jej muzyka robi furorę. Kilkoro fanów zdążyło już spotkać ją na ulicach Warszawy i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Co więcej - wokalistka nagrała TikToka, w którym wyjawiła, że przyleciała do Polski w celu rozmów na temat Eurowizji. Jojo przyznała, że z początku nie podchodziła do tego tematu poważnie, jednak gdy zobaczyła, że Polacy chętnie wysłaliby ją jako swoją reprezentantkę na prestiżowy konkurs, to postanowiła zainteresować się całą sprawą. Twierdzi, że rozmawiała wstępnie z organizatorami konkursu i jest gotowa podjąć się tego wyzwania.