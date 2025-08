Beata Kozidrak podzieliła się radosną nowiną. "Wszystko poszło zgodnie z planem"

Po miesiącach zmagań z problemami zdrowotnymi Beata Kozidrak wreszcie ogłosiła swój powrót na scenę. To jednak niejedyna dobra wiadomość z jej życia. Artystka została po raz drugi babcią - jej córka, Agata Pietras, właśnie urodziła syna.

Jeszcze pod koniec zeszłego roku przyszłość muzycznej kariery Beaty Kozidrak stała pod znakiem zapytania. Wokalistka z powodu kłopotów zdrowotnych musiała zrezygnować z koncertów, co mocno zaniepokoiło jej fanów. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że wraca w pełni sił.

"W sierpniu, po dłuższej nieobecności wracam na scenę. Kolejny przystanek: Starachowice! Już nie mogę się doczekać spotkania z wami! Sprawdzajcie moją stronę - kalendarz koncertów szybko się zapełnia. Do zobaczenia pod sceną!" - napisała Kozidrak w mediach społecznościowych.

Równolegle z powrotem do zawodowej aktywności Kozidrak świętuje ważne wydarzenie w życiu prywatnym - narodziny wnuka. Jej młodsza córka, Agata Pietras, właśnie po raz drugi została mamą. Informację potwierdziła sama świeżo upieczona mama, publikując w sieci pierwsze zdjęcie malucha.

Rodzinna harmonia i nowe siły do działania

Jeszcze kilka miesięcy temu Beata Kozidrak mówiła o konieczności wycofania się z życia publicznego, dziś - z nową energią i uśmiechem - wraca do fanów i świętuje powiększenie rodziny. Źródło z jej otoczenia zdradziło w rozmowie z portalem Blask Online, że artystka wspierała córkę w czasie ciąży i z niecierpliwością czekała na narodziny chłopca.

"Beata jest szczęśliwa, ale dziewczynkę też by witała z radością. Najważniejsze, by maluch urodził się zdrowy i by wszystko poszło zgodnie z planem" - podkreśliła osoba bliska rodzinie.