Andrea Bocelli to niekwestionowana legenda muzyki klasycznej. Artysta ma na koncie prawie 90 milionów sprzedanych płyt na całym świecie i jest posiadaczem jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów w branży. Włoski tenor tworzy kompozycje zarówno z gatunku muzyki popularnej, jak i klasycznej. Od 30 lat obecny jest na scenie i zachwyca słuchaczy zarówno swoim talentem, jak i wzruszającą historią osobistą. Artysta stracił bowiem wzrok, gdy miał 12 lat, a mimo to nigdy się nie poddał i dążył do postawionych sobie celów.

Andrea Bocelli świętuje 30-lecie na scenie. Wyjątkowa okazja do wydania nowego albumu

Tenor obchodzi właśnie jubileusz pracy scenicznej. Z tej okazji zaskoczył swoich fanów zupełnie nowym albumem - "Duets - 30th Anniversary" - który 25 października 2024 r. ujrzał światło dzienne. Andrea Bocelli hucznie świętuje rocznicę - do współpracy przy nagrywaniu krążka zaprosił wielkie nazwiska show-biznesu, wraz z którymi stworzył wyjątkowe duety.

"Łączenie głosów, mieszanie ich wibracji jest dla mnie bardzo ekscytującym doświadczeniem, zmysłowym i duchowym jednocześnie. Między dwoma głosami, które śpiewają w duecie, utrwala się coś intymnego i głębokiego. My, śpiewacy, nieustannie poszukujemy kolegów, którzy są w stanie dać życie tej alchemii" - tak o swoich duetach mówi Andrea Bocelli.

Z okazji jubileuszu powstała zupełnie nowa wersja wielkiego przeboju "Time To Say Goodbye"

Krążek, wydany z okazji jubileuszu, zawiera piosenki z przeróżnych gatunków muzycznych. Andrea Bocelli połączył operę, wzruszające ballady, a nawet energetyczną muzykę pop, tworząc różnorodną, lecz współgrającą ze sobą kompozycję. Płytę rozpoczyna oraz zamyka piosenka, dzięki której włoski tenor stał się rozpoznawalny na całym świecie - "Time To Say Goodbye". Pierwsza wersja to kompozycja nagrana w ubiegłym wieku z Sarah Brightman, a druga, to tegoroczny utwór, stworzony we współpracy z synem, Matteo Bocellim. Za nową aranżację odpowiadał ceniony kompozytor, Hans Zimmer.

Andrea Bocelli i jego syn Matteo Rich Polk/Variety via Getty Images Getty Images

Andrea Bocelli zaprosił do współpracy jednych z najpopularniejszych artystów show-biznesu

Album "Duets - 30th Anniversary" zawiera również duety z takimi artystami, jak Ed Sheeran, Celine Dion, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia, Luciano Pavarotti. Na krążku znajdują się także nowości nagrane z Shanią Twain, Chrisem Stapletonem, Gwen Stefani, Markiem Anthonym, Karol G, Sofią Carson, Lauren Daigle czy Elisą.

Powstały dwa filmy dokumentalne o Bocellim

Premierze jubileuszowego albumu Andrea Bocellego towarzyszą również dwa filmy dokumentalne. "Andrea Bocelli 30: The Celebration" ma ogromny potencjał na zostanie kinowym hitem. Reżyserią obrazu zajął się bowiem nominowany do Grammy i zdobywca nagrody Emmy, Sam Wrench. Niedawno miał on okazję wyreżyserować najbardziej dochodowy film koncertowy wszech czasów, biorący pod lupę trasę Taylor Swift.

Jeszcze w tym roku widzowie będą mieli okazję udać się do kin na drugi dokument o tenorze - "Andrea Bocelli: Because I Believe". Produkcja będzie swoistą biografią muzyka, ukazującą jego wyboistą drogę od skromnego śpiewaka w barze z pianinem, aż do słynnego na całym świecie wokalisty.

Tenor rusza w trasę koncertową. Wystąpi także w Polsce

To nie koniec hucznego świętowania 30-lecia pracy artystycznej Andrei Bocellego. Tenor wyruszy w trasę koncertową po Ameryce Północnej, w ramach której zaprezentuje publiczności kompozycje, wydane na "Duets - 30th Anniversary". Tournee obejmuje kilkanaście koncertów, z czego dwa odbędą się na kultowej arenie Madison Square Garden w Nowym Jorku. Koncerty rozpoczną się już 4 listopada w San Diego.

Polscy fani również będą mieli okazję w najbliższym czasie posłuchać wyjątkowego głosu Andrei Bocellego. Włoch zawita do naszego kraju już 16 listopada - wystąpi na żywo w Krakowie, na Tauron Arenie.

