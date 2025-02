Afera w Netfliksie. Rodzina Prince'a zablokowała niewygodny dokument

" The Prince Estate i platforma Netflix doszli do porozumienia, które umożliwi opracowanie i wyprodukowanie nowego filmu dokumentalnego zawierającego ekskluzywne treści z archiwum Prince’a" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez portal Variety.

Ezra Edelman, reżyser znany ze stworzenia dokumentu "O.J.: Made in America", pracował nad filmem o artyście przez ponad cztery lata. Uzyskał szeroki dostęp do archiwów Prince'a, a pierwsze wersje umowy - zawartej między Netfliksem a przedstawicielami wykonawcy testamentu Prince'a - przewidywały sześciogodzinny serial. Zamiast tego Edelman miał dostarczyć dziewięciogodzinny materiał filmowy, naruszając przy tym ustalenia, co prawdopodobnie umożliwiło spadkobiercom wstrzymanie praw do muzyki.