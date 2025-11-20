Zamieszanie po słowach Jurka Owsiaka. Jest specjalne oświadczenie WOŚP

""To czas mojego podsumowania. Pierwszy raz powiem 'ja', bo zawsze mówiłem 'my robimy'. A więc - ja swoje zrobiłem. I jestem z tego wszystkiego mega dumny. Pozostanę prezesem zarządu WOŚP - to funkcja, którą będę pełnić do śmierci. Ale zamierzam zmienić swój sposób obecności w fundacji" - powiedział Jurek Owsiak w wywiadzie dla PAP.

Jego słowa odbiły się szerokim echem, do tego stopnia, że specjalne oświadczenie zdecydowała się wydać kierowana przez niego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Zamieszanie po słowach Jurka Owsiaka. Oświadczenie WOŚP

"Jurek gra i będzie grał dalej z nami. Spotkamy się na Finale, spotkamy się na Festiwalu, Jurek dalej będzie decydował wraz z Zarządem i grupą ekspertów, jak wydać pieniądze zebrane przez Fundację. A my, Fundacja, zrobimy wszystko, aby Jurek nie musiał poświęcać Fundacji swojej codzienności, aby mógł mieć do tego wszystkiego dystans, aby nie musiał mierzyć się z hejterskimi, przerażającymi wpisami, które tak bardzo ranią jego serce. Teraz nie on, tylko my, Fundacja mówimy głośno - psy szczekają, karawana jedzie dalej" - czytamy.

W oświadczeniu WOŚP przypomina, jak bardzo organizacja zmieniła się przez te wszystkie lata. Obecnie w strukturze fundacji pracuje 70 osób, a podczas Finału pomaga ok. 120 tys. wolontariuszy z blisko 1700 sztabów na całym świecie. Celem 34. Finału (25 stycznia 2026 r.) jest pomoc w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

WOŚP podkreśla, że organizowany w podziękowaniu za Finał Pol'and'Rock Festival jest darmowy, dlatego musi znaleźć na niego sponsorów.

"A teraz Fundacja zaprasza wszystkich, aby przeczytali ostatni wpis Jurka Owsiaka na jego Facebooku, którym chciał zmierzyć się z niesłychanym hejtem w jego stronę. Prosimy, aby każdy czytający te słowa, odnalazł siebie w 34-letniej historii Fundacji. Czy brał udział w Orkiestrze? Czy osobiście spotkał się i rozmawiał z Jurkiem? Czy sprzęt z serduszkiem pomagał mu dojść do zdrowia i czy odwrotnie, nie brał udziału, bo Jurek go przegonił lub sprzęt z serduszkiem nie działał?" - kończy swój wpis WOŚP.

