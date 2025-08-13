Więcej o atmosferze, która panuje na Pol'and'Rocku pisałam tutaj. Przypomnijmy tylko, że w tym roku na obu scenach zagrali m.in. Fear Factory, Royal Republic, Paradise Lost, Burning Spear, Agnostic Front, Zeal & Ardor, Osees, Ich Troje, Hunter, Fisz Emade Tworzywo, Nocny Kochanek, Mrozu, Dr Misio, The Analogs, Lor, Old Breakout.

Najbardziej wzruszający moment? Tradycyjnie: rozpoczęcie wraz z przysięgą - "To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje Miłość, Tolerancja, Braterstwo i Przyjaźń. Tak mi dopomóż Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll!". Nie skłamię, pisząc, że to są słowa, które u niejednej osoby wywołują łzy. Widać to zresztą na nagraniu. Drugi moment to oczywiście zakończenie, kiedy wszyscy śpiewają "Z tylu chmur".

Najlepszy koncert? Trudno stwierdzić, ale najliczniejszy był na pewno Ich Troje, czyli zwycięzców Złotego Bączka. Ale miło było też usłyszeć Fisz Emade Tworzywo na Dużej Scenie czy Lor na Małej (tylko z nazwy). Dziewczyny z tej drugiej grupy wspomniały nawet, że nie wiedzą, co powiedzieć, bo właśnie dzieje się jeden z najważniejszych momentów w ich życiu.

Godziny spędzone na pracy i przechodzone kilometry? Godzin około 60 przez trzy dni, bo nikt tam nie myśli o spaniu, kilometrów pewnie około 30, a krążyliśmy tylko po terenie, niezbyt często zachodząc na koniec pasu startowego. A com widziała i słyszała w relacji umieściłam. Zobaczcie sami.

Co naprawdę dzieje się na Pol'and'Rock Festivalu? Zobacz nagranie z pola INTERIA.PL