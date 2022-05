Już niedługo, coraz bliżej, bo 3 czerwca premiera nowego albumu Fantastic Negrito - "White Jesus Black Problems". Artysta wypuścił kolejny singel promujący - "They Go Low". Jak to często w przypadku Negrito bywa, porusza on trudne tematy społeczne. Tym razem jest to niewolnictwo.

Black River Delta - szwedzki blues w amerykańskim stylu

Dwa tygodnie temu na Netlfixie pojawił się nowy serial "Prawnik z lincolna". Odstawiony po wypadku na boczny tor znany adwokat z Los Angeles - Mickey Haller - wraca do pracy i do swojego słynnego auta w wielkim stylu. A w tle oprócz wciągającej fabuły genialna, jakże pasująca muzyka.

Grają m.in. Black River Delta. Pochodzą ze Szwecji, ale blues rocka wykonują iście po amerykańsku. Czerpią od The Black Keys, Gary'ego Clarka Juniora i R.L. Burnside'a. W 2018 roku zwrócili uwagę nawet Joe Bonamassy, który nazwał ich album "VOL. II" jednym z najlepszych wydanych wtedy.

Na #103 playliście również soundtrack z filmu "Książę" opartego na faktach. Cofamy się do 1961 roku. Wchodzimy do National Gallery w Londynie i widzimy, jak znika z niej portret Księcia Wellingtona autorstwa Francisca Goyi. Do kradzieży przyznaje się pewien emeryt - Kempton Bunton - walczący o sprawiedliwość społeczną i darmowe abonamenty telewizyjne dla emerytów i weteranów wojennych. W rolach głównych Jim Broadbent i Helen Mirren. Muzykę skomponował nie kto inny, jak George Fenton.

"Dropout Boogie". The Black Keys powracają z nową płytą

The Black Keys 13 maja wypuścili nowy album "Dropout Boogie". W nagraniach udział wzięli Billy F. Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) i Angelo Petraglia (Kings of Leon).

Jedenaste studyjne dzieło "jednej z najlepszych rockandrollowych formacji na Ziemi" (według "Uncut") promował singel "Wild Child", w którym pojawili się Cartwright i Petraglia.

Album "Dropout Boogie" ukazał się dokładnie dzień przed 20. rocznicą premiery pierwszego krążka The Black Keys, "The Big Come Up". Tak, jak w przypadku wszystkich dotychczasowych wydawnictw, tak i teraz Dan Auerbach i Patrick Carney napisali materiał w - należącym do Auerbacha - Easy Eye Sound w Nashville.

Pracując, sięgali do korzeni, miłości do oszczędnego blues rocka oraz wczesnych muzycznych poczynań, kiedy tworzyli w piwnicy w Akron, w Ohio.