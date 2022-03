W 2008 znalazła się na 1. miejscu w rankingu "100 największych artystów wszech czasów" opublikowanym przez magazyn "The Rolling Stone".

Karierę muzyczną rozpoczęła mając zaledwie 14 lat (nagrała płytę z klasykami gospel), w wieku 19 lat podpisała pierwszy profesjonalny kontrakt, podbiła świat jako wykonawczyni takich wiekopomnych przebojów, jak "You Made Me Love You", "I Told You So", "Just For You", "Don't Cry, Baby", "How Deep Is The Ocean", "Only The Lonely", "Until You Were Gone", "Ol' Man River", "A Mother's Love".



Mowa o Arethcie Franklin.

Wiele piosenkarek chciało mieć tę samą charyzmę i błysk w oku, co ona. Genialnym wykonaniem utworu "Think" w Blues Brothers na stałe wpisała się do historii muzyki.

Arethę wspominamy z racji rocznicy jej urodzin. Przyszła na świat 25 marca 1942 roku w Memphis. Na playliście utwory z albumu "Young, Gifted & Black", który w tym roku skończył 50 lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #94 Pełnia Bluesa: Wspominamy Arethę Franklin INTERIA.TV

Fantastic Negrito z singlem "Oh Betty"

A teraz o nowościach. 11 marca Fantastic Negrito wypuścił drugi singiel promujący nadchodzący album "White Jesus Black Problems". Premiera 3 czerwca, więc pewnie jeszcze kilka utworów nam zaprezentuje.

"Oh Betty" opowiada o parze mieszanej - kobieta jest biała a mężczyzna czarnoskóry. Są to czasy dawne, gdzie taki związek nie był łatwy i partnerzy z historii Negrito spotykali się potajemnie. W teledysku kochankowie przelatają się z kadrami artysty i jego zespołu, a muzycznie jak zawsze mamy mieszankę soulu, bluesa i funku.

Clip Fantastic Negrito Oh Betty

The Black Keys zapowiadają "Dropout Boogie"

Co u The Black Keys? A bardzo dobrze! 13 maja wypuszczają nowy album "Dropout Boogie". W nagraniach udział wzięli Billy F. Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) i Angelo Petraglia (Kings of Leon).

Jedenaste studyjne dzieło "jednej z najlepszych rockandrollowych formacji na Ziemi" (według "Uncut") promuje singiel "Wild Child", w którym pojawiają się Cartwright i Petraglia.

Album "Dropout Boogie" ukaże się dokładnie dzień przed 20. rocznicą premiery pierwszego krążka The Black Keys, "The Big Come Up". Tak, jak w przypadku wszystkich dotychczasowych wydawnictw, tak i teraz Dan Auerbach i Patrick Carney napisali materiał w swoim studiu. Pracując, sięgali do korzeni, miłości do oszczędnego blues rocka oraz wczesnych muzycznych poczynań, kiedy tworzyli w piwnicy w Akron w Ohio.

Clip The Black Keys Wild Child